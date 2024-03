Niente Salernitana per Luvumbo 

L'esame strumentale di ieri mattina ha spazzato via il cauto ottimismo di domenica pomeriggio: il Cagliari dovrà rinunciare a Zito Luvumbo a causa di una distrazione alla coscia sinistra nella gara di sabato con la Salernitana e, salvo clamorosi e improbabili miracoli, in quella successiva a Monza. Poi, grazie alla sosta, l'angolano potrebbe tornare a disposizione di Ranieri per la sfida di fuoco di Pasquetta, alla Domus, contro il Verona.

Scatto fatale

Minuto 31 di Empoli-Cagliari, Luvumbo prova uno scatto sulla fascia sinistra e si ferma immediatamente, tenendosi la coscia sinistra. Immediata la richiesta del cambio e il timore di un grave problema muscolare. Che Ranieri, nel dopo gara, sembra scongiurare: «Ha avvertito solo un indurimento, non credo sia nulla di grave e potrebbe essere già disponibile per sabato». Ottimismo ostentato anche dal giocatore, che al fischio finale va con i compagni sotto la curva dei tifosi per festeggiare senza avvertire più dolore. Dopo la giornata di riposo di lunedì, l'angolano ieri si è sottoposto a un esame strumentale, che ha escluso lesioni, ma evidenziato una distrazione del bicipite femorale della coscia sinistra. Infortunio non grave, certo, ma che costringerà il numero 77 del Cagliari a uno stop di due settimane. Out, quindi, con la Salernitana e il Monza, poi ci sarà la sosta per recuperare al meglio e presentarsi abile e arruolabile a Pasquetta per la sfida con l'Hellas.

Attacco spuntato

Luvumbo va a raggiungere in infermeria l'altro capocannoniere dei rossoblù, capitan Pavoletti (entrambi sono i top scorer stagionali con 4 reti a testa) e quel Petagna che, al mercato estivo, era stato scelto per risolvere il problema del gol. L'ex Spal, fermo a una rete stagionale, si era infortunato giovedì scorso, durante l'allenamento a porte aperte al Crai Sport Center. Un fastidio al polpaccio proprio nei minuti finali e poi gli esami strumentali che evidenziavano la lesione al soleo. Stop di tre settimane per Petagna, che ha già saltato Empoli, salterà la Salernitana e, salvo sorprese, non potrà essere presente a Monza, da atteso ex. Ancora più pesante la situazione di Pavoletti, che nella gara con il Napoli aveva riportato la frattura composta articolare della base del quarto metatarso, con conseguente stop di circa due mesi. Praticamente, con un po' di fortuna, il capitano potrà tornare a disposizione di Ranieri per le ultime tre-quattro partite della stagione.

I sopravvissuti

E così, il Cagliari fa i conti con gli attaccanti superstiti. Oltre a Lapadula, Sir Claudio ha ritrovato Oristanio e Shomurodov, con l'uzbeko tornato in campo a Empoli dopo oltre due mesi di assenza e l'ex Inter, rientrato nel finale col Napoli, preservato proprio in previsione di uno stop di Luvumbo. E nel gruppo di attaccanti resta anche il giovanissimo zambiano Kingstone Mutandwa, classe 2003, preso in prestito dalla Primavera e che a Empoli è stato gettato nella mischia nei minuti finali, per il suo esordio nel calcio italiano. Dimostrando che il Cagliari può contare anche su di lui.

