«Niente risorse? Porterò tutti gli atti alla Procura» 

Gli operai della Tossilo spa, da quattro mesi senza lo stipendio, lunedì mattina faranno un presidio pacifico davanti alla Prefettura di Nuoro, dove è previsto l’incontro con gli assessori regionali a Lavoro, Ambiente e Industria, il commissario straordinario della Provincia, i sindaci di Macomer e Borore, il commissario liquidatore del Consorzio industriale, il presidente della Tossilo spa e i rappresentanti sindacali. Il vertice è convocato dal prefetto Giancarlo Dionisi.

Il rischio è che quanto fatto a Tossilo per la gestione dei rifiuti venga vanificato da una situazione che sta penalizzando gli operai e il sistema di raccolta dei rifiuti in tutto il nord Sardegna. Il presidente della Tossilo, Antonio Delitala, è esplicito: «Non è possibile che dopo aver speso oltre 50 milioni per il nuovo termovalorizzatore, la Regione non riesce a trovare le risorse per avviarlo. Uno scandalo. Se non tira fuori i soldi necessari per pagare gli operai, i fornitori e far partire gli impianti, porterò tutta la documentazione in Procura. Vogliamo capire cosa impedisce l’avvio e la normale retribuzione dei lavoratori. C’è qualche gruppo politico che rema contro? Se così fosse, a maggior ragione daremo tutto in mano alla Procura». Dice il sindaco di Borore Tore Ghisu : «Nell’incontro di lunedì la Regione dovrà essere determinata a trovare una soluzione strutturale. A partire da un riassetto della Tossilo spa, dalla messa in sicurezza dei lavoratori e dalle loro retribuzioni, comprese quelle pregresse, dal pagamento dei fornitori di beni e servizi, anche questi necessari». Gli operai vivono nel dramma. Dice il portavoce Mirko Santoru: «Speriamo che lunedì i tre assessori diano risposte certe e concrete. Noi non sappiamo più cosa fare. Lunedì saremo tutti a Nuoro davanti alla Prefettura».

