Niente riscaldamento, proteste al Pacinotti e all’Euclide 

«Scuole Polo Nord, noi non ci stiamo». È la denuncia delle studentesse e degli studenti cagliaritani che frequentano il liceo Euclide e il Pacinotti. Per loro, ieri, il rientro in classe dalle vacanze natalizie è stato “glaciale”: caloriferi spenti e aule – con la temperatura esterna intorno agli otto gradi – freddissime. «La mancanza di riscaldamento è inaccettabile e va a discapito del benessere degli studenti e del personale scolastico», tuonano gli studenti dell’Euclide, che in un comunicato esprimono la loro preoccupazione davanti alla prospettiva di dover passare tante ore in un ambiente freddo. «Chiediamo alle autorità competenti di intervenire immediatamente per risolvere questa situazione, garantendo un ambiente di apprendimento adeguato e sicuro. L'istruzione è fondamentale e la mancanza di condizioni adeguate compromette il diritto degli studenti a una formazione di qualità».

Non è andata meglio alle alunne e agli alunni del liceo scientifico Pacinotti: «Purtroppo la nostra scuola non si decide ad accendere i riscaldamenti, spenti già prima delle vacanze di Natale sia in via Liguria che in via Brianza», aggiunge Emma Loddo, «la mia classe è in via Brianza e in tutta onestà qui si gela».

Studentesse e studenti chiedono aspettano aggiornamenti da parte degli uffici competenti e un intervento immediato per risolvere il problema, ma se oggi la situazione non sarà tornata alla normalità valutano, per domani, lo sciopero.

«Non solo all’Euclide e al Pacinotti, ma anche in altre scuole si è verificato il problema», spiega il dirigente del servizio della Città Metropolitana, Andrea Loi, «durante le vacanze abbiamo fatto diversi lavori negli impianti per garantire il servizio. Domenica c’è stata la prova finale, li abbiamo accesi e monitorati e hanno funzionato regolarmente. Purtroppo, invece, ieri mattina è andato in tilt il telecontrollo. A mano a mano che sono arrivate le segnalazioni, le squadre di lavoro sono intervenute negli istituti e hanno riacceso gli impianti. Purtroppo sia le tempistiche che le basse temperature non hanno aiutato e riscaldare gli ambienti in poche ore. Per oggi abbiamo impostato un timer dalla centrale e i riscaldamenti si dovrebbero accendere tutti alle 7».

