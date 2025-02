Niente rinnovo del contratto, protesta dei metalmeccanici 

«Protesteremo finché non avranno risposte sul rinnovo del contratto nazionale». Per questo ieri mattina i sindacati hanno manifestato davanti alla sede della Confindustria, in viale Colombo.

«Non era mai successo», spiega Alessandro Andreatta, segretario regionale Uilm (Unione italiana lavoratori metalmeccanici) Sardegna «che la Federmeccanica facesse un ulteriore proposta all’ipotesi di piattaforma presentata da Fim, Fiom e Uilm a livello nazionale: di solito si discute per poi raggiungere degli accordi, stavolta hanno fatto un’ulteriore proposta che le sigle rigettano: per questo lo sciopero». Secondo Andreatta il tempo è scaduto e «se Federmeccanica non ci convoca ci sarà una mobilitazione generale a Roma dei metalmeccanici».

Una delegazione di sindacalisti è stata poi ricevuta dall’assessore all’industria Emanuele Cani: «Oltre alla questione rinnovo del contratto, che dovrebbe essere congruo e calibrato sull’inflazione», commenta Renato Tocco, segretario Uilm del Sulcis «si è discusso anche della SiderAlloys, per cui abbiamo chiesto un incontro con il ministero», mentre sulla Porto Vesme srl «è necessario che la produzione di zinco non si fermi, o troppi resteranno a casa». L’assessore li ha sostenuti: «I salari del comparto necessitano di un congruo adeguamento».

Presenti alcuni lavoratori del Crs4: «Si ignorano i problemi si mortificano le professionalità», denuncia la Fiom Cgil Cagliari. E sull’assegnazione dei premi del 2023: «Le procedure e tutto il percorso sono difformi dalle regole definite dalla stessa azienda».

RIPRODUZIONE RISERVATA