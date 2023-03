Niente rincari per Imu e gli altri balzelli 

Con il salvagente sgonfio il rischio stangata sembrava concreto. Ma il commissario ha voluto preservare la popolazione da rincari che avrebbero alleggerito ulteriormente le tasche dei contribuenti. «Nessun aumento dei tributi comunali», ha annunciato Francesco Cicero, 78 anni, commissario straordinario del Comune di Tortolì, che ha una missione: approvare il bilancio di previsione. Cicero lo ha spiegato in termini pratici: «La crisi è forte e un aumento dei tributi in questo momento sarebbe stato un colpo duro per i contribuenti. Per il 2023 ho voluto mantenere invariate le tariffe di Imu e Tari e di qualsiasi altro tributo diretto».

Zero rincari

Quest’anno i contribuenti non pagheranno un centesimo in più rispetto all’anno scorso per i tributi sugli immobili e i rifiuti, due tra le voci principali sul bilancio dell’ente di via Garibaldi. Il commissario troverà altrove le entrate che servono al Comune per pianificare il futuro e non soltanto per sopravvivere.

L’adozione della tassa di soggiorno è uno di quei provvedimenti che, a sentire il commissario, è utile per far quadrare i conti e garantire i servizi annessi al turismo attraverso un capitolo esclusivo. Cicero non se l’è sentita di mettere mano alle tariffe, benché un rincaro avrebbe potuto assicurare benefici alle casse dell’ente. «Aumentarle sarebbe stato deleterio per le famiglie che già affrontano un periodo di forte crisi».

Caccia al sommerso