«Niente rimpasto né assessori dimissionari» 

Giornata convulsa, tra Villa Devoto e viale Trento, tra indiscrezioni di rimpasti precoci e presunte dimissioni di assessori (meglio, assessore) per motivi personali.

A scatenare il dibattito sono stati alcuni blog e profili social. Salta un’assessora. Ma no, salta un assessore: quello all’Agricoltura, il progressista Gianfranco Satta. E giù di risiko su illustri terremoti a catena in Giunta e su nuovi innesti più politicamente strutturati. Contattato telefonicamente, Satta è cascato dalle nuvole: «Sono al lavoro in assessorato», ha detto. «I rapporti con la presidente sono ottimi». E allora, chi si è dimessa? Non Rosanna Laconi, responsabile dell’Ambiente in quota alla corrente Fadda e forte della collaborazione dell’ex consigliere Pd Cesare Moriconi. Neppure Desiré Manca, assessora al Lavoro: dall’entourage lo escludono. E lei fa giusto in tempo a rispondere, verso le 19: «Scusatemi, ma sono in riunione». «È la prima che sento», è anche la reazione dello staff di Ilaria Portas, assessora alla Pubblica istruzione. Restano la responsabile dei Trasporti, Barbara Manca, che via whatsapp smentisce: «Notizia infondata». E l’assessora maggiormente indiziata, Mariaelena Motzo, Affari generali. Ma, sempre via whatsapp, si limita a constatare che nulla di quanto chiesto «corrisponde al vero».

A chiudere il cerchio il deus ex machina della comunicazione di Todde, Jacopo Gasparetti: «Non c’è nessun assessore dimissionario né c’è l’idea di un rimpasto». Intanto, nei prossimi giorni, potrebbe essere depositata dal centrodestra la mozione di sfiducia contro l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi. Ma non tutti i partiti della coalizione ne sarebbero convinti.

