Niente ricreazione in cortile: sciopero all’Eleonora d'Arborea 

Studenti in sciopero nell'istituto Eleonora d'Arborea. Ieri mattina, circa 800 ragazzi si sono riuniti nel cortile della scuola per protestare contro alcune decisioni che, come afferma la rappresentante degli studenti Letizia Spettu, ridurrebbero la loro libertà. Tra queste, la limitazione delle uscite nel cortile durante l'ora di ricreazione, sotto la sorveglianza dei docenti che, a dire dei giovani, non sarebbero disposti ad assumersi una tale responsabilità. Si aggiungono poi altri problemi, come l'assenza delle macchinette automatiche e del paninaro, che garantivano una merenda ai liceali. «Abbiamo scritto una lettera alla dirigente Maria Grazia Sanna, la quale ci ha comunicato che non ci sono soluzioni ai disagi da noi espressi», continua la rappresentante. «Per questo abbiamo deciso di scioperare». Una protesta che ha visto una grande affluenza di studenti, riuniti per dialogare sulle problematiche dell'istituto, che sono state poi raccolte in un'ennesima lettera indirizzata alla dirigente.

L'entusiasmo dei ragazzi, però, si è presto frenato: «Molti studenti hanno ricevuto una nota disciplinare per interruzione del pubblico servizio»m spiega Letizia Spettu, «e, inoltre, il nostro sciopero non ha portato a nessuna conquista ma se mai ad un compromesso. Le classi, infatti, potranno recarsi a turno nel cortile ma la limitazione della nostra libertà persiste». Dall'istituto fanno sapere che nulla è cambiato rispetto allo scorso anno: i ragazzi potranno uscire ma accompagnati da un docente, a tutela della loro sicurezza. Mentre, riguardo l'assenza delle macchinette, sarebbe imminente un intervento della Città metropolitana per la riorganizzazione degli spazi all'interno della scuola.

