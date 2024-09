Niente rianimatori al Microcitemico 

Una denuncia ripetuta più volte: in caso di urgenza nel reparto di oncoematologia pediatrica al Microcitemico non ci sono rianimatori e anestesisti che possano intervenire rapidamente. Colpa, come ribadisce da molto tempo l’Associazione sarda genitori oncoematologia pediatrica (Asgop), della mancata riorganizzazione dopo il nuovo accorpamento dell’ospedale Antonio Cao all’azienda ospedaliera Brotzu. E domani pomeriggio la commissione regionale Sanità effettuerà una visita proprio nel reparto di oncoematologia pediatrica. «Come associazione che assiste le famiglie dei piccoli pazienti», evidenzia Francesca Ziccheddu, presidente Asgop, «abbiamo chiesto di poter essere presenti. L’azienda ci ha risposto che l’invito è stato richiesto solo per il personale, dunque ci sarà un’altra occasione». E nei giorni scorsi una paziente di dieci anni è morta in quel reparto del Microcitemico: combatteva la sua difficilissima sfida contro una terribile malattia. C’è stato un peggioramento improvviso e non sarebbe stato possibile reperire in tempi rapidissimi i rianimatori e anestesisti per provare a salvarle la vita.

Il dolore

Per fare piena luce su quanto accaduto alla giovanissima di Nulvi verrà effettuata un’autopsia. L’Asgop ha scritto un messaggio sulla propria pagina Facebook: «Avevamo una stanza tutta rosa per te. Ti abbiamo riservato un posto speciale nel cuore della famiglia Asgop. Ora splendi tra le stelle». Enorme il cordoglio nel paese dell’Anglona: sui social tantissimi i messaggi di vicinanza alla famiglia in questo momento di grande dolore.

La battaglia

Intanto al Microcitemico ci si prepara a ospitare i consiglieri regionali che fanno parte della commissione Sanità. E come detto i familiari dei piccoli pazienti non ci potranno essere. «L’azienda ci ha risposto immediatamente», sottolinea la Ziccheddu in una pec inviata al Brotzu, «una premura che non abbiamo riscontrato nel programmare una data per un incontro con la direzione sanitaria da noi più volte richiesto. Prendiamo atto del fatto che la commissione Sanità non abbia indicato l'associazione dei genitori nella richiesta di incontro e ipotizziamo una mancanza dovuta a una svista. Ci sembrava un’occasione da cogliere per riconoscerci parte di un processo importante che riguarda i nostri bambini e farci sentire accolti quali protagonisti da anni nei processi di miglioramento di cura nei nostri reparti». Poi la stoccata: «Ribadiamo l’urgenza ormai improrogabile di riorganizzare il servizio di anestesia pediatrica per i nostri pazienti: c’è un’evidente difficoltà nell’individuare un percorso chiaro e rapido in caso di emergenza che invece dovrebbe essere lineare».

