«Niente regali ai furbetti del Fisco» 

La «scommessa» è quella di uno Stato «giusto», che »non merita di essere raggirato». E certo, anche se le tasse «non sono bellissime» i soldi incassati vanno usati con «responsabilità», evitando di «sperperarli» sull'orizzonte breve del consenso elettorale.

Giorgia Meloni si prende una mattinata per riconoscere l'onore delle armi al suo viceministro dell'economia, Maurizio Leo, che come dice anche il ministro Giancarlo Giorgetti, ha portato avanti «a tempi di record» quella riforma verso il «fisco amico» che l'Italia «aspettava da 50 anni».

Rivoluzione

L'occasione è un po' tecnica, in realtà, perché si tratta di presentare il prossimo passo per l'attuazione della delega fiscale, la messa in consultazione di qui al 13 maggio di 9 testi unici che avranno il compito di riordinare, semplificare, sfoltire le duplicazioni e rendere più facilmente fruibile l'enorme mole di norme tributarie che si sono stratificate negli anni. Un pallino di Ruffini che con l'Agenzia intanto ha riorganizzato per «settori omogenei» le norme che poi saranno oggetto, per due mesi, delle osservazioni e delle proposte di modifica di professionisti e contribuenti.

C'è tutto, dalle imposte sui redditi all'Iva fino alle sanzioni e alle agevolazioni tributarie. Il buon proposito, ha spiegato Leo, è di arrivare all'approvazione definitiva entro l'estate (considerando che dopo il primo ok del Cdm servirà il passaggio parlamentare). Un lavoro di razionalizzazione a costo zero, mentre per le parti della delega che ha bisogno di risorse servirà ancora tempo. Anche se l'obiettivo da centrare con la prossima manovra è quello di dare una mano al ceto medio, perché, ha ribadito il viceministro di Fdi, «chi guadagna 55mila euro non può essere considerato un super ricco» ma oggi «paga oltre il 50% di tasse».

Obiettivi

Nel frattempo si proseguirà sul tracciato della delega che dà «risposte coraggiose e strutturali», sottolinea Meloni. «Non penso e non dirò mai che le tasse sono bellissime» (la famosa e tanto criticata frase di Tommaso Padoa-Schioppa all'epoca ministro dell'Economia), aggiunge, attirandosi le critiche di Elly Schlein («la sanità pubblica, la scuola pubblica è bellissima» ma oggetto di «orrendi tagli»). Ma, ribadisce la premier respingendo le accuse di «condoni», il messaggio «che vogliamo dare è semplice, non c'è spazio per chi vuole fare il furbo ma chi è onesto ed è in difficoltà merita di essere aiutato».

