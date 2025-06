Niente quorum, referendum azzerati 

Niente da fare per i quattro referendum sul lavoro e per quello sulla cittadinanza. L’affluenza alle urne si ferma poco oltre il 30%, venti punti sotto il quorum necessario per la validità della consultazione. Esulta il centrodestra, che si vede rafforzato dalle urne. Si attacca ai numeri il centrosinistra. perché – al di là del quorum – ha portato a votare oltre 14 milioni di elettori: più di quanti, nel 2022, votarono per il centrodestra guidato da Giorgia Meloni. «Ne riparliamo alle Politiche», commenta caustica la segretaria Dem Elly Schlein. «Portate rispetto per oltre 12 milioni che hanno votato sì» ai quesiti sul lavoro, dice Giuseppe Conte, e aggiunge: «Noi saremo sempre dalla loro parte». E per Avs si tratta di un 30% che rappresenta il «cuore dell’alternativa» al centrodestra.

Sardi in controtendenza

I dati sardi dell’affluenza si confermano, come al termine della prima giornata di votazioni, significativamente più bassi della media nazionale: i referendum hanno chiamato alle urne circa il 27,7% degli elettori isolani, a fronte del 30,6 complessivo.

C’è anche da dire però che, per tutti i quesiti, la percentuale dei Sì (quindi il voto auspicato dai promotori della consultazione) è superiore al resto d’Italia. Una differenza di 4-5 punti (92-93% contro l’87-88) su quelli relativi al lavoro, addirittura di 10 per il quesito sulla cittadinanza. In quest’ultimo caso la Sardegna è addirittura la regione che in cui il Sì raggiunge il risultato migliore, col 75%.

Le reazioni

Tornando ai commenti delle forze politiche nazionali, le opposizioni e i comitati condannano l’invito al non voto da parte della maggioranza. «Non viene messa in discussione la Cgil, in gioco c’è la democrazia del Paese», accusa Maurizio Landini. «Ha vinto l’astensionismo organizzato ma non ci sentiamo sconfitti», dice Riccardo Magi, perché abbiamo «riportato al centro» un tema importante come la cittadinanza. Ma proprio il record di No su quel quesito (un elettore su tre) scatena l’attacco del centrodestra: «Invito la sinistra a rifletterci», osserva il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. «La cittadinanza non si regala», dice il leader della Lega Matteo Salvini.

L’assalto dell’opposizione, dice Antonio Tajani, «è fallito». E propone di valutare una modifica della legge sul referendum. La chiedono anche i promotori, ma nel senso di abolire il quorum: una raccolta di firme online è arrivata in poche ore a 5mila. Durissimo il presidente del Senato Ignazio La Russa, dopo le polemiche nei suoi confronti per il suo invito al non voto: «Schlein, Bonelli e i vari opinionisti schierati - accusa - hanno fatto perdere, non guadagnare punti all’affluenza. Ho testimonianza di tanti che schifati dal loro “Dalli a La Russa”, o “Dalli alla Meloni”, hanno deciso di non votare».

L’esito della consultazione non è esente da ripercussioni sul Campo largo: «Se il centrosinistra vuole vincere - avverte Matteo Renzi - deve costruire un’alternativa al governo Meloni, non al governo Renzi del 2015». Per Carlo Calenda il referendum è stato «un autogol». Mugugni anche tra i riformisti Dem. Il referendum, rimarca Pina Picierno, è stato «un regalo enorme a Giorgia Meloni».

