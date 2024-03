Niente primato per la Baunese, Sestu a valanga sul Pirri 

Baunese 1

CdiS Dolianova 1

Baunese : Serra, Comida (65' Pintus), Usai, M. Nieddu II (80' Mascia), Monni, Porceddu, Staffa (80' Bangoni), Carta (88' Murru), Mereu (85' D. Moretti), M. Nieddu I, Bonicelli. Allenatore Cannas.

CdiS Dolianova : Ambu, Recano, Corda, Diop, Perra, Cannas, N. Zucca, Sitzia, Piras (56' Lecca), M. Zucca, Grosso. Allenatore Melis.

Arbitro : Marongiu di Sassari.

Reti : 26' M. Nieddu I, 44' Corda.

Un punto prezioso che fa classifica, quello che viene alla Baunese dal pareggio per 1-1 nella gara contro il Città di Selargius Dolianova, apparsa squadra solida e bene organizzata. I nerazzurri di Mister Cannas avrebbero meritato la vittoria ma nel calcio segnare un gol più degli avversari resta ancora la condizione essenziale per ottenere la vittoria. La Baunese sblocca il risultato al 26' con il solito Marco Nieddu, che mette dentro il gol dell'1-0. Gli ospiti traballano ma non crollano e al 44' trovano il pari con Corda, che sorprende Serra con una beffarda punizione dalla sinistra. Nel secondo tempo i giocatori locali sfiorano più volte il gol del vantaggio: al 70' con Porceddu (gran tiro da fuori area sventato in angolo da Ambu) e al 75' con Marco Nieddu (che scheggia la traversa con missile da fuori area). Al 90’ Bonicelli sfiora il palo con una girata dentro l’area e l’1-1 non si sblocca fino al triplice fischio di Marongiu.

RIPRODUZIONE RISERVATA