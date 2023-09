Niente preolimpico per Alessia Orro 

L'arrivo nel gruppo azzurro di Giulia Gennari era un segnale chiaro. Alessia Orro non ha recuperato dall’infortunio (leggero trauma cranico) accusato nella finale per il 3° posto europea di Bruxelles con l’Olanda, quando aveva picchiato la testa sui ledwall a bordo campo. La palleggiatrice della Vero Volley Milano e della Nazionale, non prenderà parte al torneo preolimpico che scatta sabato a Lodz, in Polonia. Davide Mazzanti, che a Cavalese sta dirigendo il ritiro di preparazione, affiderà la regia a Francesca Bosio e, appunto, alla palleggiatrice della Volley Bergamo 1991.

Dopo Paola Egonu (che ha rinunciato per i dissapori con il tecnico), un’altra pedina fondamentale viene a mancare all’Italia che, in Polonia va a caccia di uno dei due pass olimpici.

RIPRODUZIONE RISERVATA