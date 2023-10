Rivolta dei passeggeri alla stazione dei treni di Terranova, al porto di Olbia, ieri pomeriggio, quando le persone col biglietto già acquistato si sono rese conto che a bordo non c’era posto per tutti. Qualcuno ha iniziato a inveire contro il personale, altri si sono aggrappati alle maniglie, uno è sceso sui binari per impedire la partenza. È intervenuta la polizia e sono scattate le denunce.

a pagina 4