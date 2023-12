Niente posti letto, turisti in fuga 

Tre alberghi chiusi, meno posti letto e meno turisti, per una percentuale stimata di quasi il 50 per cento a partire dal 2019: da poco più di 6 mila si è passati a 3.800 dello scorso anno. Il dato statistico negativo emerge dalle prime indagini del Piano strategico di Sanluri affidato dal Comune a una società esterna per 7mila euro. «Dobbiamo riportare la città indietro nel tempo - dice il sindaco Alberto Urpi - quando il numero degli hotel era il più alto del territorio e i turisti della Marmilla per la metà venivano ospitati da noi. Situazione capovolta: ora il primato spetta a Villanovaforru e Sardara».

Serrande abbassate

Il piano parte dalla chiusura delle strutture alberghiere fra fallimenti e cambi di proprietà, penalizzate dallo spostamento della 131. Nell’elenco nomi che hanno fatto la storia del territorio. La memoria corre inevitabilmente a Rosy Hotel, il primo nel 2013 costretto ad abbassare le serrande per fallimento. Finito all’asta per 4 milioni e 700 mila euro, oggi l’offerta è scesa a 800 mila. Sipario calato su Hotel Ichnusa, dopo una serie di passaggi di gestione e di cambiamento di destinazione d’uso. Infine l’hotel Mirage già convertito in una Residenza sanitaria assistenziale. Al loro posto qualche agriturismo, affitta camere e bed & breakfast. Una ventina di posti letto, troppo pochi rispetto ai 150 dell’ultimo decennio, tant’è che gli ospiti vegono “dirottati” in altre strutture del territorio.

Il piano strategico

L’imperativo è costruire un percorso durevole e sostenibile sul piano economico allargato alla Marmilla, in grado di proporre un’offerta turistica come risultato naturale delle risorse locali ovvero il patrimonio storico, le sue tipicità, le feste tradizionali, la gastronomia. Per farlo servono sistema, eccellenza e cura: le parole chiave individuate dall’assessore al turismo, Fabrizio Collu: «Al pilastro fondamentale di fare rete, è fondamentale la partecipazione. Tutti a modo nostro facciamo turismo, dobbiamo imparare a muoverci nella direzione comune, collaborare e chiederci cosa ciascuno può fare per rendere il territorio più bello da vivere e raccontare in un complesso ecosistema». Collu sottolinea «l’importanza di un turismo che strizza l’occhio alle unicità e alle eccellenze, anche culinarie. Uno dei motivi per cui il turismo oggi predilige le case vacanza, B&B e agriturismi». Il primo incontro con gli operatori turistici sarà a fine gennaio. Una sorta di censimento sulle risorse disponibili da mettere a sistema contro lo spopolamento e la valorizzazione del territorio».

