Niente pontili per gli yacht, il vecchio molo di Cannigione resta la banchina dei tuffi 

Il Comune di Arzachena vince la battaglia del Molo Vecchio e la vince perché l’antico attracco della Regia Marina nella spiaggia di Cannigione deve restare quello che è, la banchina dei giochi e dei tuffi delle domeniche d’estate per tanti ragazzini galluresi. Niente pontile e niente passerella in legno, dunque, sull’opera realizzata oltre un secolo fa “dalla Regia Marina, quale punto di approdo per le imbarcazioni impegnate nei traffici di persone e merci con La Maddalena”. Lo ha deciso il Consiglio di Stato chiudendo un contenzioso legale che andava avanti dal 2018. I giudici amministrativi di ultima istanza hanno respinto il ricorso di una società che intende realizzare “una pedana in legno (32 metri) in appoggio alla banchina del Vecchio Molo e nuovo sistema di ormeggio costituito da 20 anelli in acciaio inox, ancorati all’attuale molo di attracco, 6 corpi morti da circa 2800 chilogrammi e 20 trappe di ormeggio”. Il Comune di Arzachena si è sempre opposto (prima l’Ufficio tutela del paesaggio comunale e poi con l’ esito negativo della conferenza dei servizi del del 23 ottobre 2019). E per cinque anni è stato un braccio di ferro.

«Usato per i tuffi»

L’amministrazione di Arzachena (rappresentata in giudizio dall’avvocato Stefano Forgiarini) ha preso sul serio la storia del Molo Vecchio. Ha detto no al progetto nonostante i nullaosta dell’Agenzia del Demanio e della Capitaneria di porto di La Maddalena. Gli argomenti dell’amministrazione arzachenese sono stati due: la storia e il gioco. Per il comune gallurese l’opera è un bene identitario, un pezzo di architettura militare che racconta una storia antica, «una testimonianza di un ormai lontano passato economico-sociale della zona». Ma l’argomento forte è il secondo, quello del gioco: «Il manufatto ha da tempo cessato la sua antica funzione e viene utilizzato dalla popolazione locale e turistica, sin dall’avvento, negli anni sessanta, della Costa Smeralda, per fini prevalentemente ludici, per i tuffi dei più giovani e per la pesca». Il tuffo dalla punta del Molo Vecchio, carpiato, sgraziato, “a bomba”, in effetti è gioco estivo per i ragazzini, ma anche ricordo di lontane estati per tanti adulti. La banchina realizzata ai primi del secolo scorso viene utilizzata anche come tappa delle imbarcazioni che regalano ai turisti le emozioni di una gita nell'Arcipelago di La Maddalena. Insomma, un posto che, secondo il Comune di Arzachena, deve restare esattamente come è.

«Il Molo non si tocca»

E il Consiglio di Stato ha detto che il Molo Vecchio non si tocca. Perché: «L’utilizzazione ludica verrebbe necessariamente meno nel momento in cui detta struttura fosse destinata, in ossequio all’ipotesi progettuale, all’approdo delle imbarcazioni da diporto non solo in occasione della stagione estiva ma, in quanto inamovibile, durante tutto l’anno». E non basta, infatti i giudici amministrativi ricordano che il Molo è inserito in uno speciale elenco dei beni identitari del Ministero della Cultura, della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle province di Sassari e Nuoro, della Regione e del Comune di Arzachena. Ma questo ai giovanissimi tuffatori del Molo della Regia Marina poco importa, loro vogliono una rampa per volare verso il mare. E per ora l’avranno.

