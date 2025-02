Niente pizza a domicilio nelle vie della Ztl 

Niente pizza a domicilio ai residenti del centro storico: secondo gli abitanti delle vie in cui da un mese a questa parte vigono le nuove regole sulla zona Ztl, questo è solo il più piccolo dei disagi a cui devono far fronte. Tutto ciò è dovuto ai ritardi con cui stanno arrivando i pass ai cittadini che, annunciano, non pagheranno eventuali multe nel caso in cui le ricevessero.

I problemi

Ad alcuni abitanti il pass è arrivato, ma quello sbagliato, e ciò alimenta il clima di confusione e malcontento che i residenti del centro storico provano da un mese.«La questione della pizza è solo il più piccolo dei problemi – racconta Elisabetta Pinna, residente nel centro storico – perché stiamo vivendo vari disagi, anche più gravi di questo. Ad esempio, quando ho dovuto cambiare la cucina, ho avuto diversi problemi per farmela consegnare a casa». Nonostante tutti i mezzi adibiti al commercio possano accreditarsi, si stanno registrando ritardi nella consegna dei pass anche per chi non è residente nella zona Ztl.«Siamo penalizzati – prosegue Pinna –. Io ho il camino e non posso portare la legna a casa, quindi ci siamo dovuti arrangiare con un carrello. È necessario che i fattorini possano anch’essi avere accesso alla ztl, che da un mese è interdetta alle attività situate fuori dal centro storico».

I pass

I disagi, a quanto raccontano i residenti, non si fermano solo per chi abita nelle zone rossa e gialla, ma anche per chi vive nella zona verde, come il fotografo Cristian Strina: «Il pass verde non vale per entrare nella zona gialla, zona che dovrei attraversare per rincasare; - racconta Strina- dunque, per tornare a casa devo fare il giro passando da piazza Sella. Ma quando la piazza sarà interdetta per gli eventi? Dovrò fare un giro ancora più lungo».Come se non bastasse, alcune persone lamentano di essere state sanzionate dopo aver ricevuto il pass sbagliato, anche se poi la multa gli è stata revocata.

Il Comune

Tuttavia, il vicesindaco e assessore alla Polizia locale e viabilità, Francesco Melis, chiarisce: «Non è stata emessa alcuna multa ai residenti della ztl: al comando della Polizia locale stanno arrivando richieste di annullamento in autotutela di multe mai notificate ai cittadini. Le sanzioni sono state emesse esclusivamente nei confronti di persone prive di titolo per parcheggiare nella ztl, mentre dai varchi non è ancora stata inoltrata alcuna multa. In ogni caso, per venire incontro ai residenti, ogni notte la Polizia locale verifica chi parcheggia senza autorizzazione».Per quanto riguarda, invece, la questione dei portapizze, il vicesindaco precisa: «La pizza a domicilio, così come la spesa a domicilio, rientra nella categoria "delivery–consegna pasti”: tutte le persone che fanno catering hanno un pass per effettuare le consegne a domicilio, comprese le pizze. L’unica zona in cui non possono entrare con i mezzi a motore è la zona rossa».«Per quanto riguarda i ritardi – conclude –, sono dovuti all’elevato numero di richieste giunte tutte all’improvviso nell’ultimo periodo. Proprio per questo motivo, non abbiamo ancora sanzionato chi espone il pass vecchio».

