Niente più aerei a bassa quota su Giliacquas 

Dalla fine di gennaio, alcuni voli di linea in partenza dalla pista numero 32 dell’aeroporto, in base a una nuova procedura Sid (Standard Intrumental Departure), devono, dopo il decollo, virare verso destra non a mille piedi come accadeva in passato ma a cinquecento. Ovvio che l’impatto acustico sia diventato insopportabile per chi abita proprio sotto il punto in cui avviene la virata. Ed è legittima anche la preoccupazione di chi vede gli aerei così in basso (anche se, evidentemente, le manovre vengono effettuate in totale sicurezza).

Gli aerei sopra Giliacquas a bassa quota? Forse i disagi per i residenti stanno per finire. Niente ancora di ufficiale. La riunione convocata dal prefetto Giuseppe De Matteis non ha dato risposte definitive ma ha mostrato la volontà di tutte le parti di trovare una soluzione: attorno a un tavolo, si sono seduti la sindaca di Elmas Maria Laura Orrù («Devo ringraziare il prefetto per la solerzia con la quale ha convocato l’incontro che avevo richiesto», dice la prima cittadina), i rappresentanti di Enac, Enac, Sogaer e, ovviamente, dell’Aeronautica militare. «Per li momento, posso solo dire di essere soddisfatta, la riunione è andata bene», dice Orrù.

La riunione

Nessun commento, nessuna anticipazione. Anche perché a trovare le soluzioni dovranno essere i tecnici. «Ma è importante», dice la sindaca, «che ci sia stato una chiarimento e la volontà di venirsi incontro e di trovare alternative». Quali non è ancora ipotizzabile. Anche perché a individuarle devono essere i tecnici. «Ora proseguiranno gli incontri tra le parti coinvolte perché c’è la volontà di trovare una soluzione che soddisfi tutti».

La situazione

Le soluzioni

A suggerire la necessità di una nuova procedura il fatto che la presenza della scuola di volo militare nell’aeroporto di Decimomannu ha comportato l’aumento di decolli e atterraggi e la conseguente necessità di evitare che le due rotte, quella civile e quella militare, si sovrappongano. A stabilire quando mettere in atto la nuova manovra, quella che fa infuriare i cittadini di Elmas, è, di volta in volta, la torre di controllo: questa la ragione per la quale non tutti gli aerei effettuano la virata a destra a una quota così bassa. Al tavolo i tecnici lavoreranno per eliminare i disagi dei masesi anche se ancora non si può prevedere se verrà modificata la rotta degli aerei della scuola di volo o quella dei voli commerciali.

