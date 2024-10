Niente più acqua per l’irrigazione: campi all’asciutto 

La stagione irrigua è terminata. Il Consorzio di bonifica dell’Ogliastra ha interrotto l’erogazione tramite gli impianti di sollevamento. In tempi di siccità il servizio agli agricoltori è assicurato esclusivamente con il sistema a caduta nelle zone raggiunte. Non ci sarà nessuna richiesta all’Autorità di bacino per un’ipotetica deroga all’utilizzo di milioni di metri cubi d’acqua in più rispetto alla soglia complessiva prevista a inizio anno (14 milioni). «La stagione irrigua termina qui, anche per una questione precauzionale», sottolinea Andrea Solanas, presidente del Consorzio appena rieletto. L’ufficialità dell’interruzione del servizio è stata comunicata ieri ai sette centri consorziati (Baunei, Girasole, Lotzorai, Talana, Tortolì, Triei e Villagrande) e alle associazioni di categoria. Che l’Ogliastra sia ancora ostaggio della siccità lo confermano i numeri. Lo scorso mese il calo d’acqua nel bacino artificiale del Bau Muggeris si è attestato a 2,14 milioni di metri cubi. Ancora più impietoso è il confronto con il 30 settembre di un anno fa, quando l’invaso di Villagrande, dove confluiscono anche le acque di Arzana e Talana, aveva una giacenza d’acqua maggiore pari a 6,14 milioni di metri cubi. A Santa Lucia, diga a valle di Villagrande, nell’ultimo mese si è registrato un aumento (impercettibile) da 1,33 a 1,36 milioni di metri cubi d’acqua. Abbastanza pochi per confidare in un cambio di rotta. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA