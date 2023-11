Niente pensiline alle fermate «Disagi per chi aspetta il bus» 

L’inverno è alle porte e ancora i residenti del litorale saranno costretti ad aspettare l’autobus sotto la pioggia così come d’estate sono costretti a farlo sotto il sole cocente.

Questo perché in via Leonardo da Vinci, così come in via Dell’Autonomia Regionale Sarda ma anche in alcune strade del centro urbano come via Della Musica, solo per citarne alcune, le pensiline ancora non ci sono. I passeggeri le chiedono da tantissimo tempo ma ancora il Ctm non ha provveduto a sistemarle.

«Ed è un grosso disagio» dice Elena Pisu 65 anni, «anche perché nel litorale si è costretti ad aspettare persino in cunetta e in mezzo alla spazzatura. Tempo fa avevano detto che avrebbero provveduto a sistemare le pensiline ma per ora non ce n’è traccia».

In via Dell’Autonomia, dopo la messa in sicurezza della strada, l’installazione delle pensiline sembrava cosa fatta invece ancora il problema non si è risolto. «Ma è un problema comune a tantissime strade» dice Mario Sanna 45 anni, «in alcune zone poi le avevano tolte perché i vandali avevano danneggiato i vetri più volte, come ad esempio in viale Marconi davanti al Carrefour». Il Ctm comunque ha in ballo una serie di progetti che dovrebbero concretizzarsi a breve. Tra questi non solo la sistemazione delle pensiline ma anche fermate a chiamata nelle lottizzazioni della costa che non sono attualmente servite, collegamenti più veloci con le corsie preferenziali.

