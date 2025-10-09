Niente pensilina alla fermata del bus 

I passeggeri degli autobus urbani ed extraurbani da oltre venti anni chiedono pensiline nuove per ripararsi da acqua e sole: almeno una decina farebbero la differenza, ma ciò che sulla carta appare come un intervento agevole, a Carbonia pare invece una missione impossibile (salvo in alcuni punti della città in cui la lacuna è stata colmata dopo tante proteste).

I disagi

Ma molto resta da fare. Alcune pensiline sono a brandelli, altre ancora non sono state sostituite. Rispetto al numero non indifferente di fermate, sono molte di più le aree di sosta preposte (una ventina) in cui si aspetta il bus esposti alle intemperie. Rappresentano ancora un caso clamoroso quella all’inizio di viale Trento (a ridosso delle scuole elementari) perché di fatto è uno nodo del servizio pubblico, per le destinazioni del basso Sulcis: «Si sopporta sotto la pioggia o al riparo di qualche albero - commentava ieri Roberto Salis, di Nuxis - sono anni che vengo a Carbonia per lavoro ed è assurdo che non si pensi di installarne una, anche piccola». Idem poco prima in viale Trieste dinanzi a Inail-Inps. Sprovvista pure la fermata di via Logudoro che in estate accoglie i ragazzi diretti al mare. I portici dell’ex dopolavoro sopperiscono all’assenza del riparo in piazza Primo Maggio, snodo del circuito urbano. Manca poi in uno dei lati della rotonda fra via Ospedale e via Dalmazia: «Per ripararsi occorre andare al lato opposto – rivela Agostino Fenu, pensionato – ma a un certo punto bisogna attraversare per raggiungere il bus quando passa l’altra linea urbana». La pensilina è un optional fra via Satta e D’Annunzio, in via Nuoro nei pressi di via Cagliari. Davanti al cimitero le condizioni della pensilina sono in linea con quelle del camposanto, cioè a pezzi: metà del tetto è sfondato e i viaggiatori si accalcano sotto l’unica lastra integra. Maria Assunta Fenu raggiunge il cimitero col Pollicino: «A seconda del vento ho anche paura che ci cada in testa l’unica lastra».

Il Comune

Arst, almeno sei mesi fa, quando per l’ennesima volta era stato posto il problema, aveva anticipato che sarebbe stata valutata con il Comune l’installazione delle prossime pensiline. Il sindaco Pietro Morittu fa sapere che «ci sono finanziamenti regionali, siamo prossimi a installare altre tre pensiline e ci siamo occupati noi del progetto».

RIPRODUZIONE RISERVATA