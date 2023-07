Niente pediatra, mamme infuriate 

Da qualche giorno due pediatri della Asl 6 – Mario Moi ed Elisabetta Mura – sono andati via e ad oggi non è arrivato nessun sostituto. Questo nonostante la vibrante protesta di papà e mamme di San Gavino dove i medici dell’assistenza pubblica specializzati nella cura dei più piccoli non ci sono più. «Stiamo vivendo una situazione vergognosa a livello sanitario. Due pediatri sono stati trasferiti e di conseguenza 1.800 bambini sono senza medico – denuncia Elena Manca, mamma di tre bimbi –. Se ho necessità di un certificato perché il bambino deve rientrare al campo estivo nessuno può rilasciarlo. Questa situazione è davvero pesante per tante famiglie e chiediamo che venga assunto un medico nel più breve tempo possibile».

L’allarme

Sulla stessa linea Sonia Putzu, mamma di un bambino di 4 anni: «La mia pediatra, Elisabetta Mura, dal 6 luglio non c’è più. Se un giorno il mio bambino dovesse avere la febbre non potrò far niente: è una vera e propria emergenza e siamo costretti a pagare per una visita da un pediatra privato». In più in ospedale a San Gavino non c’è il pronto soccorso pediatrico. È preoccupata anche Fabia Vacca, mamma di tre bimbi ora senza pediatra: «Il più piccolo ha 4 mesi, il più grande 5 anni. Spero che questa situazione si risolva presto, in caso di emergenza sarò costretta a rivolgermi a un pediatra privato a pagamento». Situazione «vergognosa» anche per Gianna Sanna, mamma di un bambino di 4 anni: «Non è possibile che in un paese come San Gavino non ci sia almeno un pediatra. Anche questa settimana il mio bambino si è ammalato: mi è stato richiesto dal centro estivo che frequenta il certificato per la riammissione, lunedì. È assurdo che si debba cercare uno specialista a pagamento per un certificato: la guardia medica e il mio medico di famiglia non lo fanno, a chi bisogna rivolgersi? Da quando è andato via il pediatra Mario Moi non è stata fatta nessuna sostituzione: se non si decidono a dare una assegnazione in autunno ci saranno gravi problemi».

Il manager

Il direttore della Asl 6 Giorgio Carboni interviene sulla questione: «La Asl di Cagliari ha pubblicato le sedi carenti e i pediatri Moi e Mura si sono trasferiti a Cagliari. Come Asl del Medio Campidano abbiamo attivato l’iter con il comitato zonale aziendale per individuare le due sedi rimaste scoperte dell'ambito distrettuale di Guspini e abbiamo inoltrato le richieste al comitato regionale per la pediatria di libera scelta per la pubblicazione delle sedi carenti ordinarie. In attesa dell’assegnazione definitiva delle sedi carenti, la Asl ha chiesto ad Ares di pubblicare la manifestazione di interesse per incarichi provvisori in attesa dell’assegnazione definitiva. Questi bandi sono pubblicati sull’albo pretorio di Ares e della Asl 6. Siamo in attesa che qualche pediatra risponda alla manifestazione di interesse. Ares e Asl stanno lavorando per trovare una soluzione».

