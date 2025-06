Niente paura, questa è la Formula 1 Brad Pitt va 300 chilometri all’ora  

«Non so neppure io come sono riuscito a farlo»: così il premio Oscar Brad Pitt, con grande onestà e modestia, si chiede come abbia mai potuto realizzare quella che definisce «l’esperienza di guida più viscerale mai apparsa in un film». L'attore lo racconta a Città del Messico, al global junket di “F1. Il Film” di Joe Kosinski con nel cast Damson Idris, Kerry Condon, Jeremy Kleiner, Tobias Menzies, Kim Bodnia e Javier Bardem. Nella pellicola tanto rumore, circa 120 decibel delle auto da 1000 cavalli e accelerazione in frenata e curva pari 5G, sopportabile solo da piloti sovrumani dal collo e cuore d'acciaio.

La serata di gala

Provare per credere. Giovedì alle 20.30 il brand di orologi di lusso IWC Schaffhausen e la gioielleria Rosas 1945 offriranno ai nuoresi una serata speciale con la proiezione privata del film al Cinema Multiplex Prato, al Centro commerciale Pratosardo, a Nuoro. IWC Schaffhausen è fra gli sponsor del film. La partnership di lunga data con Rosas 1945 ha fatto scaturire quest’idea di proiezione rivolta a tutta la cittadinanza, perfettamente coerente con la filosofia di Fabio e Marco Rosas (rispettivamente fondatore e titolare della gioielleria), che da oltre un quarto di secolo li vede in prima linea nella realizzazione di eventi e iniziative a sostegno e a favore del territorio nuorese.

La trama

Il film ad oltre 300 chilometri all'ora racconta la storia di Sonny Hayes (Brad Pitt), pilota di grande talento negli anni ‘90 fino a quando un incidente in pista non rischia di porre fine alla sua carriera. Dopo 30 anni, Sonny è un underdog, un pilota mercenario quando viene avvicinato dal suo ex compagno di squadra Ruben Cervantes (Javier Bardem), proprietario di una squadra di Formula 1 in odor di fallimento. Quest'ultimo riesce a convincerlo a tornare in Formula 1 per correre al fianco di Joshua Pearce (Damson Idris), giovane talento esordiente determinato a dettare le sue regole all'interno del team. Ma mentre i motori ruggiscono, il passato riaffiora e Sonny si rende conto che in Formula 1 il suo compagno di squadra, anche per motivi generazionali, non è affatto un suo alleato, ma rappresenta invece la concorrenza più spietata e così la strada verso la sua redenzione si allontana ancora di più.

Il personaggio

«È un pilota puro», dice Pitt del suo personaggio. «È un uomo spinto dalla passione che si è ritirato dalla Formula 1 in giovane età e pensava di aver fatto pace con quel drago, finché il suo vecchio amico non gli offre una nuova opportunità. Abbiamo avuto il lusso di intervistare i piloti mentre sviluppavamo la storia di questa squadra ultima in classifica», racconta ancora l'attore. «Anche il miglior pilota al mondo, al vertice della carriera, se si ritrovasse nelle retrovie si demoralizzerebbe». Sottolinea Joe Kosinski, il regista di “Top Gun: Maverick”: «È una storia di redenzione che non coinvolge necessariamente soltanto gli appassionati di corse». Ma come per “Top Gun: Maverick” in cui il regista è riuscito a catapultare Tom Cruise nella cabina di pilotaggio di un jet da combattimento, così in “F1. Il Film” fa lo stesso con Pitt nelle corse automobilistiche. «Per raggiungere questo risultato ci sono volute venti telecamere per ogni ripresa, in modo che il film potesse essere visto in Imax, gli schermi più coinvolgenti al mondo».

