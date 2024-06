Niente patteggiamento per lo stalker 

Aveva già ottenuto il via libera per poter patteggiare un anno di reclusione con pena sospesa perché imputato del reato di stalking, ma ieri mattina il sostituto procuratore Daniele Caria ha revocato l’accordo nei confronti di Alessio Zonza, 53 anni, ex guardia giurata, accusato del tentato omicidio di Amanda Gallus, la donna che perseguitava.

Consenso revocato

A far cambiare idea al pubblico ministero, titolare del fascicolo per atti persecutori, è quanto accaduto lo scorso 18 aprile a Carbonia: la 45enne, in una drammatica telefonata con la polizia, aveva denunciato di essere inseguita dall’uomo che l’avrebbe a lungo perseguitata e che aveva denunciato per stalking e minacce, quando l’auto con una manovra improvvisa si è lanciata contro la sua in un drammatico frontale. Entrambi sono finiti in ospedale con varie fratture, ma per Alessio Zonza sono scattate anche le manette con l’accusa di tentato omicidio. Un episodio che ha convinto il pm Caria a revocare il proprio consenso al patteggiamento che il 53enne aveva quasi ottenuto per chiudere l’imputazione di atti persecutori.

L’udienza preliminare

Vista la decisione del pubblico ministero, la giudice del Tribunale di Cagliari, Elisabetta Patrito, ha rigettato il patteggiamento: ma siccome la revoca del consenso è arrivata per fatti nuovi oggettivi, senza entrare nel merito della vicenda, la Gup non dovrà astenersi e potrà continuare a giudicare. Gli avvocati di Alessio Zonza, i legali Roberto Zanda e Emilio Mameli, hanno così chiesto il rito abbreviato condizionato alla perizia psichiatrica. L’imputato, scortato dalla polizia penitenziaria e con le stampelle, era presente all’udienza che è poi stata rinviata al 12 luglio per la nomina del perito: lo psichiatra Diego Primavera.

Il tentato omicidio

Sono ancora in corso, invece, le indagini del sostituto procuratore Gaetano Porcu sull’incidente frontale: l’accusa è di tentato omicidio volontario di Amanda Gallus, difesa dai legali Marco Aste e Maria Cristina Lindiri. Per quel fatto il 53enne è ancora detenuto: anche in questo procedimento è stata disposta dal Gip Giorgio Altieri una perizia psichiatrica.

RIPRODUZIONE RISERVATA