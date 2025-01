Niente parcheggi per il cantiere fantasma 

Caos e disagi in via Turati per colpa di un cantiere per giorni avvolto nel mistero. Mercoledì 15 sono stati sistemati i cartelli di divieto di sosta che indicavano lavori fino al 24 gennaio con tante “Scuse per i disagi”. Peccato però che gli operai siano comparsi soltanto ieri, peraltro sotto il diluvio, per cominciare gli scavi, mentre nei due giorni precedenti, malati e disabili diretti agli ambulatori Asl della zona, siano stati costretti a parcheggiare lontanto per lasciare liberi posteggi per un intervento che è cominciato invece soltanto ieri.

«Dal momento che l’inizio dei lavori è slittato» commenta una paziente diretta al poliambulatorio Rita Sechi, «dovevano togliere quei cartelli perché i parcheggi qui sono già pochi ci manca solo che li tolgano per niente. Tra l’altro, hanno messo i cartelli proprio all’ingresso di piazza Marcora, cosa vogliono fare chiudere l’accesso?». E ieri sotto la pioggia ha preso il via lo scavo e il forte vento ha fatto cadere i cartelli con grave rischio che finissero addosso a qualcuno.

In tutta la zona si annunciano altri disagi mercoledì prossimo quando è prevista l’interruzione dell’energia elettrica. L’estate scorsa in una stessa occasione una paziente era rimasta bloccata al poliambulatorio per l’impossibilità di prendere l’ascensore. Era stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

