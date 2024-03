Niente pannoloni per i disabili, protestano le famiglie 

La mancata fornitura dei pannoloni per disabili sta creando disagi da alcuni mesi a diverse famiglie villacidresi. «L’ultima consegna da parte della ditta Santex è avvenuta nel mese di ottobre. La successiva, programmata per il 25 gennaio, non è mai avvenuta e risulta impossibile contattare il servizio clienti della ditta: non risponde né telefonicamente né via mail neppure con la comunicazione del codice assistito», segnala una delle persone che necessitano della fornitura per un familiare allettato. «Mi sono confrontata con altre persone che hanno riscontrato lo stesso problema. Le forniture prima del disservizio erano consegnate a domicilio ogni tre mesi, così come previsto dal piano terapeutico. Personalmente, sarei pronta a ritirare la merce anche in magazzino o in farmacia, se il problema fosse quello della consegna a domicilio, basta che chi di dovere mi dia una risposta precisa per risolvere la situazione».

Dalla Santex spiegano che «da gennaio ci sono state difficoltà organizzative dovute alla fine del contratto, che ha riguardato anche i corrieri».

La Asl del Medio Campidano aggiunge: «La società Santex attualmente opera in regime di proroga per consentire il subentro dal 1° aprile del nuovo aggiudicatario. Le consegne ripartiranno regolarmente dalla prossima settimana».

