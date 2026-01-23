VaiOnline
Il caso.
24 gennaio 2026 alle 00:12

Niente pagamenti, assistenza a rischio 

Servizio Home Care dell’Inps nel caos: fisioterapisti e Oss senza soldi da mesi 

«Sino a fine mese riuscirò a resistere, da febbraio non potrò più». Il grido d’allarme è di Francesco Sanna, operatore socio sanitario, che da luglio non riceve i pagamenti del servizio Home Care Premium dell’Inps, il quale fornisce servizi di assistenza domiciliare per chi non è autosufficiente.

Non è il solo: in tanti, tra i fornitori, stanno avendo difficoltà a ricevere i pagamenti. C’è chi non è mai stato pagato da luglio, chi invece ha ricevuto soltanto una parte. E le difficoltà si ripercuotono anche sui beneficiari del servizio, ossia dipendenti e pensionati del pubblico impiego e loro parenti o affini entro il primo grado (figli, genitori e coniugi).

L’allarme

Sanna opera su Cagliari e hinterland con 5-6 beneficiari, ha partecipato a Hcp per anni: i problemi (a livello nazionale) sono nati dopo l’ultimo bando, che va dallo scorso luglio fino al 30 giugno 2028. A Sestu, per esempio, fino a ottobre l’ha gestito il Comune per evitare che qualcuno restasse senza assistenza.

«Per il momento continuo a fornire l’assistenza, anche perché si tratta di persone che conosco e a livello umano mi dispiacerebbe non poterlo fare», segnala. «L’Inps aveva detto che, entro dicembre, sarebbero state saldate tutte le pendenze: non è successo. Prima non era così: erano puntuali nei pagamenti».

Le difficoltà

A Cagliari i disagi riguardano pressoché tutti. «Abbiamo avuto una prima tranche a dicembre, ma per i mancati pagamenti avevamo dovuto sospendere i servizi per due settimane: non riuscivamo più a coprire le spese per i nostri collaboratori», evidenzia Patrizia Cannas, socia della cooperativa sociale Rigel di Pirri, con circa 15 tra Oss e Osa per altrettanti beneficiari.

«Una piccola azienda come la nostra non può certo sostituirsi all’Inps. La prima tranche non aveva nemmeno i riferimenti legati ai servizi erogati. Oltre ai pagamenti, chiediamo vengano indicati quali servizi di assistenza siano stati pagati, per capire cosa è scoperto. E abbiamo avuto grosse difficoltà anche a inserire i servizi sulla piattaforma Inps, del tutto inadeguata».

La situazione

Sono 669 i beneficiari del progetto a Cagliari, ossia chi riceve assistenza. Come fornitori, invece, l’elenco vede 55 educatori, 45 fisioterapisti, 8 infermieri, 8 logopedisti, 13 nutrizionisti, 14 Osa, 97 Oss, 80 psicologi e 5 psicomotricisti.

«Siamo a conoscenza del problema», fa sapere l’assessora alla Salute e benessere, Anna Puddu. «Abbiamo chiesto all’Inps un nuovo incontro, dopo averne già avuto uno, per discutere delle criticità rimaste: cercheremo di programmarlo quanto prima».

