Niente Oss, barelle in corsia 

Il fantasma dell’Oss. Il surplus di barelle nei corridoi. Negli ospedali la sanità malata presenta patologie ormai endemiche, i cui sintomi da anni vengono denunciati. Il Nursing Up ha evidenziato ieri il vuoto registrato nel reparto di Ematologia del Santissima Annunziata in cui, di notte, manca da tempo l’operatore socio-sanitario. Proprio lì dove i ricoverati sono spesso non autosufficienti e reclamano un supporto costante. «Le esigenze dei pazienti – spiega la dirigente sindacale Loredana Mulas – come ad esempio l’igiene personale o la movimentazione per prevenire le lesioni cutanee sono solo alcune delle necessità che necessitano le presenza continuativa h24 degli Oss, comprese le ore notturne».

Le criticità

L’assenza si accoppia, nella diagnosi critica, con l’eccesso di barelle lungo gli androni, “ali” aggiunte dei reparti, purtroppo divenute la norma. In Geriatria e Medicina Interna Donne, «si contano stabilmente dalle 6 alle 10 barelle in ciascuna delle due unità operative». Le conseguenze sono evidenti. «Tale sistemazione – denuncia Mulas – oltre a ledere la dignità e il diritto alla riservatezza di pazienti particolarmente fragili, ostacola il regolare svolgimento delle attività assistenziali e sovraccarica il personale in turno».

I numeri

I numeri riportati dal Nursing Up si sommano nell’addizione impietosa alle cifre rivelate, di recente, dalla Cisl Fp, i cui esponenti hanno riferito di otto barelle in Patologia Medica, mentre in Medicina Interna, ai 21 posti letto, si sono aggiunte ulteriori 10 persone assistite sulle lettighe. Su questa matematica applicata alle criticità ospedaliere è intervenuta pure l’Aou, qualche giorno fa, producendo anche una equazione.

Il picco di accessi, con una media di circa 170-180 al giorno, e ricoveri quotidiani di circa 20-25 persone, avrebbero come concausa il periodo estivo. E nella girandola di ingressi e uscite, le seconde sono inferiori, e garantire il turn over dei posti letto diventa impossibile. Ma il movente del solleone non è piaciuto alla Cisl, pronta nel ribattere a stretto giro di posta come i problemi siano radicati e che ogni stagione li presenta uguali, sullo sfondo di temperature diverse. La certezza è che a pagare sono i soliti. «Non si può gestire l’emergenza sulle spalle dei lavoratori – concludono – sulla pelle dei cittadini ricoverati».

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