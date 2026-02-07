Niente numero legale, maggioranza appesa a un filo 

Maggioranza appesa a un filo ad Arbus. L’ha dimostrato la doppia convocazione dell’ultimo Consiglio comunale, dove la presenza di soli 5 consiglieri ha lasciato il sindaco, Paolo Salis, senza i numeri per affrontare il voto anche su atti propedeutici al bilancio di previsione. A dire il vero ieri erano in 9, ma i tre componenti della minoranza hanno preferito abbandonare l’Aula. «Spesso – dice il capogruppo, Michele Schirru – siamo stati noi a garantire i lavori in Consiglio. Abbiamo chiesto chiarimenti al sindaco, non ha proferito parola. Riteniamo che non abbia più i numeri per governare».

La scissione

Ricompattare la maggioranza, da ottobre spaccata in due, appare così sempre più difficile. «Per il rispetto che dobbiamo ai cittadini, credo che non ci siano più le condizioni per andare avanti», dice il primo cittadino. E Alessandro Pani, capogruppo di “Arbus Protagonista” dichiara: «Abbiamo più volte teso inutilmente la mano per un lavoro collegiale. Se nulla dovesse cambiare, non resterà che ridare la parola ai cittadini». Continua Pani: «Il 16 ottobre è nato il nostro gruppo, da allora l’azione amministrativa si sostiene su un governo di coalizione e non già, come in precedenza, come espressione politica univoca. Invece di prenderne atto e comportarsi di conseguenza, il sindaco ci esclude da ogni decisione, ne veniamo a conoscenza a cose fatte. Inutile chiedere spiegazioni, il suo gruppo fa tutto, contro di noi ha sempre da ridire». La goccia che ha fatto traboccare il vaso, è stato l’ulteriore rimpasto in Giunta del 19 gennaio. «Puniti e minacciati di denuncia – prosegue Pani – perché abbiamo letto il decreto prima che venisse ufficializzato, era inserito in una procedura amministrativa interna. Si è aperto un caso per nulla».

Il sindaco

Deluso e amareggiato, Salis ammette di essere «stanco di lavorare in un contesto dove i suoi ex della maggioranza non perdono occasione per polemizzare sul suo operato». Partendo dall’ultima grana, quella del rimpasto, commenta: «Il decreto delle nuove deleghe non era stato pubblicato, l’hanno divulgato a mia insaputa. Le loro deleghe, turismo, ambiente e lavori pubblici, sono le più importanti per il nostro Comune, eppure mi accusano di accentrare tutto nelle mie mani. In Comune ci sono tutti i giorni, non per passatempo ma per l’impegno assunto con la comunità». Non nasconde la volontà di «portare a termine il programma elettorale, ormai il più è fatto». A parole un intento unanime, lo dicono anche i suoi consiglieri e assessori, ma anche i separati in casa.

RIPRODUZIONE RISERVATA