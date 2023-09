Niente nullaosta, stop alla festa 

Che nubi nere aleggiassero sulla festa di Santa Maria era chiaro già dalla sera dell’inaugurazione. Allestito il palco e convocati i cantadoris, alla fine martedì l’esibizione era stata spostata nel cortile della chiesa di Santa Maria di Cepola.

Stop agli spettacoli

Poi ieri il patatrac: la commissione di vigilanza per i pubblici spettacoli convocata in mattinata, non ha potuto concedere le autorizzazioni per lo spettacolo di Alessandro Pili con il suo Sindaco di Scraffiungius, previsto in serata, per via della mancanza di parte della documentazione. Il Comitato a quel punto aveva deciso di annullare la festa ma poi in serata è arrivato il dietrofront: se venerdì mattina la commissione darà l’ok al nuovo progetto di sicurezza che sarà presentato, allora resteranno confermati le serate di venerdì con il concerto di Marco Carta e di sabato con Tonio Pani e i Nur.

Polemiche

Resta il rammarico e la rabbia dei residenti che attendevano con ansia questi giorni. D’altronde la festa, avrebbe dovuto ritrovare proprio quest’anno le iniziative sul palco che mancavano da quando il Covid aveva costretto a fermare tutto. In realtà ieri fino all’ultimo si era cercato di sistemare le cose, con il Comitato che aveva presentato alcuni dei documenti richiesti a integrazione di quelli già forniti. Tra questi un’altra serie di fari, due bagni per i disabili e l’indicazione delle uscite di sicurezza. Ma purtroppo per concedere le autorizzazioni, almeno per la serata di ieri, non è bastato, così che la commissione aveva rimandato tutto a venerdì mattina per poi decidere se dare o meno l’ok al concerto di Marco Carta. «Contiamo di poter fare le ultime due serate» ha detto il presidente del Comitato Natale Todde, «purtroppo non ci avevano informato sulle giuste modalità per richiedere le autorizzazioni».

E anche Alessandro Pili, l’artista che si sarebbe dovuto esibire ieri, ha dato notizia dell’annullamento sulle sue pagine social: «Con dispiacere comunichiamo che lo spettacolo previsto in piazza Santa Maria a Quartu è annullato a causa di problemi di autorizzazioni indipendenti dalla volontà dell’artista e dell’agenzia».

Delusione e rabbia

In piazza Santa Maria la rabbia di chi è arrivato per vedere lo spettacolo. Come Giovanni Ibba 80 anni: «Sapevo che c’era Alessandro Pili e non volevo perdermelo» dice. «Poi ho visto la strada aperta e il traffico e ho capito che era successo qualcosa. E ancora Milena Deidda 54 annui arrivata con la sua bambina «che ci teneva tanto a vedere il Sindaco, siamo molto delusi. La rabbia è anche dei titolari delle bancarelle di torrone, dolciumi e caramelle, anima della festa. «Sono molto dispiaciuto per quello che è successo» dice Stefano Todde, «io sono nato in questa quartiere e la festa l’abbiamo sempre organizzata senza problemi».

