Niente musica, tante polemiche 

Nell’ottobre dello scorso anno fu annunciato il termine dei lavori, ma la sala multimediale “Ennedue Music Lab”, ovvero uno spazio dotato delle migliori strumentazioni, ancora non è stato inaugurato e mentre il sindaco Mauro Usai assicura che la sua apertura avverrà a brevissimo, il consigliere d’opposizione Luigi Biggio parla di un’amministrazione che viaggia su due binari: «Quello “social”, dove si annunciano lavori conclusi e inaugurazioni e quello della vita reale, dove prima un intoppo e poi un altro, rappresentano sempre la causa dei ritardi».

Il progetto

Il progetto è ambizioso; fornire un servizio gratuito per i giovani della città che desiderassero avvicinarsi al mondo della musica. È costato circa 90 mila euro, 20 mila soltanto per le strumentazioni, tra cui uno studio di registrazione professionale modernissimo «Per i giovani della nostra città sarà gratuito - spiega Usai - per chi verrà da fuori sarà invece a pagamento. Molto presto sarà messo a disposizione e non si può parlare di ritardi».La sua gestione deve per forza di cose avvalersi di un regolamento e di un soggetto in grado di gestirlo: «Su questo stiamo lavorando. - spiega l’assessore alle Politiche giovanili Vito Spiga - Con la commissione comunale competente stiamo studiando il regolamento da applicare, perché la volontà è quella di rendere la sala multimediale gratuita per una serie di fasce della popolazione, come i giovani, le scuole e le associazioni e renderlo a pagamento per chi si diletta a livello d’attività professionale. È una novità ed in tal senso vorremmo rodare il servizio per un anno, in modo da capire meglio quali siano gli interlocutori principali ed il tipo di affluenza».

«Una telenovela»

Il consigliere di minoranza Luigi Biggio (FdI) considera quello della sala multimediale una nuova telenovela: «Sui social fanno sempre tanta propaganda, ma nella vita reale è un’altra storia. - dichiara - Uno degli esempi più lampanti è quello del Margherita di Savoia, che avrebbe dovuto aprire un anno fa. Hanno sempre tanta fretta di pubblicare le novità sulle pagine virtuali, ma la velocità amministrativa è molto più lenta rispetto a quella di internet».La stessa sala multimediale fu oggetto di un’interrogazione del consigliere Simone Saiu riguardo le dinamiche dell’appalto dei lavori: «Ma non ho ricevuto risposte soddisfacenti», dichiara il capogruppo di “Insieme”.

RIPRODUZIONE RISERVATA