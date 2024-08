Niente messa per i disabili 

Giampaolo Lilliu, presidente dell’associazione regionale Ex esposti all’amianto, a nome di parecchi cittadini e di altrettanti turisti in una lettera chiede in via ufficiale alla Soprintendenza di Cagliari e Oristano di trovare al più presto una soluzione che consenta di varcare la sacra soglia della chiesa di Santa Chiara anche ai disabili e alle persone anziane bypassando gli otto gradini in basalto che portano al sagrato.

La protesta

L’ultimo episodio è capitato due domeniche fa quando «alcuni nostri soci con difficoltà motorie che volevano assistere alla messa delle 9 hanno dovuto desistere in quanto non era presente un sistema utile al superamento della scalinata, unico ingresso obbligatorio per entrare nella chiesa», denuncia Giampalo Lilliu. Dopo pochi giorni da quell’epsodio lo stesso presidente dell’associazione ha inviato una lettera all’arcivescovo Roberto Carboni, denunciando l’accaduto. «La volontà sia delle suore Clarisse che della Curia, che è quella di favorire i fedeli, è di entrare in dialogo con la Soprintendenza di Cagliari, che però ha la parola finale riguardo a aggiungere elementi manufatti a strutture antiche – ha replicato l’arcivescovo – In poche parole, non possiamo autonomamente aggiungere scivoli o altro senza un permesso esplicito della Soprintendenza che in questi anni ha sempre resistito a tale richiesta e ai progetti presentati. Riproporrò la questione alla soprintendente».

La denuncia

Giampaolo Lilliu però non molla e alla direzione della Soprintendenza chiede ufficialmente, in qualità di presidente dell’Associazione ex esposti all’amianto, di esaminare «con attenzione e urgenza la situazione di criticità per la presenza di barriere architettoniche nella chiesa di Santa Chiara a Oristano dovuta alla mancanza decisionale della Soprintendenza in indirizzo utile a garantire a tutti i cittadini la possibilità di entrare nelle chiese, convinti che tale diritto sia primario e possa essere esercitato alla pari della tutela ambientale e culturale a salvaguardia di strutture storiche».

