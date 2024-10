Niente mensa alle elementari, i consiglieri di opposizione all’attacco  

Nella scuola elementare di Uras la mensa non è stata attivata, nonostante le richieste dei cittadini e le promesse degli amministratori. Ecco perché i consiglieri di minoranza, Maria Rita Porcu e Salvatore Tuveri, hanno presentato un’interrogazione che verrà discussa in Aula martedì. «Ritenuto che la fruizione del pasto in maniera conviviale, in un’adeguata sala mensa, faccia parte degli obiettivi educativi della scuola - si legge nel documento - e considerato che lo scorso anno, sullo stesso quesito, l’amministrazione sosteneva di non avere risorse e tempo per organizzare al meglio il servizio, ma che le stesse sarebbero state reperite per gli anni successivi, interroghiamo Giunta e sindaco sulla volontà dell’amministrazione di istituire il servizio». I consiglieri di minoranza ricordano che quest’anno la scuola primaria ha adottato un orario che prevede un rientro pomeridiano per cui i bambini «sono costretti a consumare il pasto confezionato dalla famiglia nella stessa aula in cui si svolgono le lezioni». ( s. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA