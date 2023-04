Niente medico, esposto in Procura 

Un esposto alla magistratura potrebbe far aprire un’inchiesta sull’assenza a Carbonia dei medici di famiglia per 4.000 pazienti. L’ha inoltrato ieri Vincenzo Panio, 80enne ex consigliere comunale che dice: «Occorre far chiarezza fra i dirigenti della sanità pubblica della Regione e del Sulcis per le reiterate inadempienze: la situazione è tragica, violati i principi fondamentali della Costituzione».

La protesta

Panio è uno dei 4.000 pazienti da 27 giorni privi, di nuovo, del medico di base: il 31 marzo è scaduta la deroga semestrale ai massimali che il 30 settembre 2022 era stata concessa ai medici autorizzati a prendere in carico i pazienti dei colleghi andati in pensione. Ora a pagare dazio più di tutti sono gli anziani. Vivono questa condizione come un tradimento dello stato sociale. In attesa che la querela finisca sulla scrivania di un pm, resta l’ira e il senso di sconforto. Come quello di Mario Mereu, 82enne agricoltore in pensione: «Anni di fatiche nei campi e di tasse pagate per poi scoprire che non hai neppure un medico e che rischi di pagare di tasca visite e medicine». Per i “dannati” senza medico restano attive sempre le due Guardie mediche diurne attivate dalla Asl. La sede di Carbonia, per quanto riguarda aprile, rimarrà operativa sino ad oggi (e lo è stata solo 9 giorni sui 30 del mese che sta per finire). «Viviamo un senso di abbandono – commenta Giuseppe Russu, 83 anni, una vita da operaio – sono cardiopatico, diabetico, due pacemaker, ed è in queste condizioni che sono andato alla Guardia medica anche alle 6 del mattino pregando di essere ricevuto: e come altri sono rimasto in piedi due ore sotto il sole perché nessuno si è ancora degnato di sistemare due sedie o un gazebo nonostante le promesse». Una mozione della consigliera comunale Daniela Garau chiede come mai non siano state adottate soluzioni.

Abbandonati

In periferia la situazione non cambia, come racconta Teresa Collu, 82enne di Bacu Abis: «Sono senza medico da un anno: ne avevo scelto uno di Gonnesa era più facile arrivarci». Silvio Collu è invece un 86enne di Cortoghiana che ha trovato il medico a Carbonia ma con tanti disagi: «Ho un tumore, ci devo andare spesso, ma non ho nessuno che mi accompagni e spesso devo pagare 10-15 euro per andare in ambulatorio». Ci sono poi i carboniensi che accettano l’idea di diventare pendolari della sanità, cioè di scegliere medici del Basso Sulcis con limiti ancora al di sotto dei massimali. Come ieri quando alcuni cittadini si sono rivolti all’ex Inam per farsi dare l’elenco dei professionisti ancora disponibili: «A questo punto – ammette Anna Maria Serra, 83 anni - pago per un passaggio ma un senza medico che non mi fa neppure una prescrizione non resto: ho l’osteoporosi e non mi posso più umiliare rimando in piedi in attesa del mio turno appoggiata alle auto alla Guardia medica». Per domani mattina alcuni cittadini hanno organizzato un sit-in di protesta in piazza Roma.