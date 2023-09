Niente medici, pratiche d’invalidità in tilt 

Sos legge 104: dopo il pensionamento di alcuni medici, le commissioni della Asl sono bloccate e le domande dei pazienti che richiedono il riconoscimento di uno stato di handicap restano in lista di attesa.

La storia

La denuncia arriva da Annalisa Mancosu, cittadina di Samassi e presidente dell’Acra San Geminiano che da mesi attende che un suo parente, rimasto invalido a seguito di un ictus, possa accedere ai servizi di assistenza legati alla legge 104. «Io e la mia famiglia stiamo vivendo una situazione molto difficile perché da mesi stiamo attendendo che si smuovano le acque – racconta Mancosu –. Abbiamo fatto domanda di 104 per l’aggravamento di un parente ultraottantenne che è stato colpito da un ictus qualche mese fa e a seguito del quale è rimasto invalido. Abbiamo chiamato al numero dell’ufficio degli invalidi civili e lì ci rispondono che alcuni medici sono andati in pensione e che la commissione non è stata aggiornata e quindi sono in netto ritardo con le domande e non si conoscono i tempi per la nomina della nuova commissione». A farne le spese i malati che, non avendo la 104, non possono accedere a quei servizi di tutela medica di cui hanno bisogno. «Il mio parente ha gravi problemi di salute e al momento si trova in una struttura medica ma vorremmo riportarlo a casa però non ce lo possiamo permettere, perché tutti i servizi che ci aiuterebbero, come l’home-care, il ritornare a casa e i servizi della 162, non sono accessibili senza la legge 104. Ci siamo rivolti anche all’Inps per capire se ci fosse un’altra strada ma ci hanno risposto che non possono bypassare la Asl e quindi non sappiamo cosa fare».

L’appello

«Già i tempi tecnici in una situazione di normalità sono lunghi, a questi si aggiungono i tempi dei bandi per richiedere l’accesso ai servizi, e ora siamo anche senza una commissione e ci viene risposto che non si sa quando si sbloccherà tutto. Noi abbiamo fatto domanda in estate, attendiamo una risposta da due mesi, e la domanda è in regime d’urgenza, a domicilio, perché parliamo di una persona gravemente malata». Nel frattempo la Regione il 24 agosto ha pubblicato la delibera con le linee guida che gli uffici dovranno seguire per la nomina delle nuove commissioni. «La Asl è al corrente della situazione – comunica la Asl Medico Campidano – che non riguarda solo il Medio Campidano, ma tutte le Asl della Sardegna. L’azienda si sta organizzando per risolvere al più presto la criticità, uffici e servizi sono al lavoro per riformare le commissioni di invalidità, compreso il collocamento mirato e la legge 104/92».