Niente materassi e divani all’ecocentro comunale 

Si ferma temporaneamente l’impianto di smaltimento in cui Carloforte (e altri Comuni del Sulcis) conferisce alcune tipologie di rifiuti e l’ecocentro comunale non può ricevere divani e materassi da smaltire. Fino a quando l’impianto di conferimento riprenderà l’attività regolare, questa tipologia di rifiuto non potrà essere conferitai. «L’ecocentro comunale - si legge nell’avviso del Comune - non è in grado di ricevere questa tipologia di rifiuto fino a data da destinarsi. Sarà nostra cura informare l’utenza del riavvio di questo specifico servizio». Uno stop temporaneo che riguarda solo materassi e divani mentre tutte le altre tipologie potranno essere conferite. (a.pa.)

