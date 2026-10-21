Niente mail, in 1.800 senza medico 

La mail che l’Asl 5 invia ogni sei mesi dal 2021 non è arrivata ai medici che lanciano un allarme, preoccupati per i loro assistiti. Il motivo? Un intoppo dovuto a passaggi di consegna ai piani alti dell’Azienda sanitaria con ricadute sul numero di pazienti che ogni medico può avere.

Il caso

Sei medici di famiglia, quattro a Cabras, uno a Narbolia e uno a Oristano non hanno potuto confermare la disponibilità a seguire i loro 300 pazienti oltre il tetto massimo stabilito di 1.500, presi in carico anni fa in maniera del tutto straordinaria e volontaria. Ai medici “volontari” questa volta non è arrivata la richiesta per poter continuare, se vogliono, a seguire quindi tutti i 1.800 pazienti, il numero massimo previsto per legge. Il mancato invio della mail ha una conseguenza: 1.800 cittadini si sono ritrovati automaticamente senza medico.

I medici

«Spero che la Asl si attivi subito per chiederci se vogliamo riconfermare i nostri pazienti – afferma Giovanni Salaris, medico di base a Cabras - Tutto questo è assurdo, sia perché nessuno deve restare senza assistenza per un errore o una dimenticanza, sia perché in questi anni abbiamo portato avanti un lavoro importante. Anche di questi 300 pazienti conosciamo tutto: patologie e cure. Ai miei scade la deroga il 9 novembre». Franco Deidda, altro medico con ambulatorio a Cabras: «A 300 miei pazienti la deroga è scaduta il 9 ottobre, ma io non li ho abbandonati. Come potrei farlo? Continuo a fare le ricette, anche se il computer mi dice che non sono più miei assistiti. Spero che la situazione si risolva». «Proprio ieri l’Asl mi ha chiesto l'indirizzo mail, cosa strana dato che è sempre lo stesso – precisa il collega, Nicola Panichi - Direi che forse c’è stato un problema. Dispiace poi che noi medici non veniamo mai messi al corrente di nulla, nemmeno dei nuovi servizi che vengono attivati». Il sindaco, Andrea Abis: «Attendo la risoluzione del problema». Solo a Cabras sono coinvolti 1.200 cittadini.

La direzione

L’Asl 5 promette di risolvere la situazione nel più breve tempo possibile e spiega cosa è accaduto: «La questione non è stata posta all’attenzione della direzione generale a seguito dell’avvicendamento alla direzione del distretto di Oristano, che ha coinciso con il periodo di conclusione della misura straordinaria già autorizzata in passato dalla questa direzione Asl – fanno sapere dagli uffici – La direzione venuta a conoscenza ieri della problematica, ha disposto già l’avvio delle procedure». «Siamo spiacenti per gli eventuali disagi patiti dagli utenti che si potrebbero sempre prevenire tramite interlocuzioni dirette tra i professionisti e le articolazioni aziendali, inclusa la direzione generale – conclude la direttrice dell’Asl 5, Grazia Cattina – Siamo già al lavoro per superare rapidamente il problema ed assicurare ai cittadini la ripresa o la continuità delle cure primarie».

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