«Niente mafia né società segreta È un’associazione a delinquere» 

«Il Collegio ritiene che sussistano gravi indizi in ordine all'esistenza di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia». I giudici del Tribunale del Riesame di Cagliari lo scrivono in neretto, così che salti subito all’occhio, che nelle carte dell’inchiesta “Monte Nuovo” non si ravvisa né l’associazione a delinquere di stampo mafioso né quella segreta, in violazione della “Legge Anselmi”. Ravvisano un sodalizio criminoso che puntava a condizionare gli uffici pubblici, ma di mafia nemmeno l’ombra.

Le ordinanze

Sono lunghe oltre 100 pagine le due ordinanze che, il 20 ottobre scorso, hanno confermato la misura cautelare del carcere per il responsabile della Terapia del Dolore dell’ospedale Marino di Cagliari, Tomaso Cocco, e che hanno mandato agli arresti domiciliari l’ex assessora regionale all’Agricoltura, Gabriella Murgia. I due, assieme ad altre 29 persone, sono coinvolti in un’indagine della Direzione distrettuale antimafia e del Ros dei Carabinieri su un presunto gruppo che univa colletti bianchi e storici esponenti del banditismo del Nuorese per influenzare nomine e, solo per alcuni degli indagati, per proteggere anche la latitanza dell’ex primula rossa del banditismo sardo, Graziano Mesina. Tra i 31 finiti sotto inchiesta, infatti, ci sono anche due nomi di spicco della criminalità del passato, Nicolò Cossu (detto Cioccolato) e Tonino Crissantu.

Le motivazioni

«Deve preliminarmente essere evidenziato che il sodalizio in questione non è di "tipo mafioso" e non presenta alcun connotato che consenta di qualificarlo anche come "associazione segreta" – si legge nelle ordinanze, firmate dal giudice Federico Loche e dalla presidente Lucia Perra - risultando i relativi motivi di riesame proposti dalla difesa fondati». Il Riesame spiega anche perché - a differenza di quanto ipotizzato dal Gip, Michele Contini - mancherebbero i presupposti del 416bis (l’associazione mafiosa). Non si ravvisa - a dire dei giudici - il clima diffuso di intimidazione che genera uno stato di assoggettamento e di omertà, come sancito dalla sentenze della Cassazione sulla mafia di Ostia (che traccia il vademecum del cosiddetto “metodo mafioso”). «Gli associati non hanno mai avuto effettivamente bisogno di palesare alcuna capacità intimidatoria» prosegue l’ordinanza, «avendo sempre perseguito i propri scopi o sfruttando direttamente le potestà pubblicistiche di alcuni sodali o attraverso l'acquiescenza di personalità esterne al sodalizio».

I gravi indizi

Senza l’aggravante mafiosa, resta l’associazione a delinquere semplice di cui - secondo il Tribunale della Libertà - facevano parte sia l’anestesista Tomaso Cocco («la cui gravità indiziaria non è seriamente revocabile in dubbio»), che l’ex assessora Gabriella Murgia («Si rendeva disponibile verso i componenti del gruppo mettendo a disposizione la sua funzione pubblica per la gestione di non meglio individuate “pratiche” di competenza dell’assessorato all’Agricoltura»). Ma se per il primo il carcere è stato confermato dal riesame anche per il rischio di inquinamento probatorio (avrebbe provato a far dichiarare il falso ad un’infermiera in un’indagine dov’è accusato di epidemia, per aver violato l’isolamento Covid), per l’ex assessora sono apparsi sufficienti i domiciliari.

L’indagine prosegue

Per il Riesame il solo «prestigio criminale» di Nicolò Cossu «non è certamente sufficiente ad imprimere a tutto il sodalizio connotati peculiari, tantomeno “mafiosi». Il Tribunale della Libertà, pur confermando il carcere a Cocco e concedendo i domiciliari alla Murgia, ha accolto in buona sostanze le tesi dei difensori Rosaria Manconi e Herika Dessì (Cocco) e Carlo Figus con Enrico Maria Meloni (Murgia), almeno in merito ai reati più gravi. Declassata, dunque, dai giudici ad associazione a delinquere semplice, nel frattempo l’indagine del Ros, coordinata dai pm Rossana Allieri ed Emanuele Secci, prosegue per ricostruire l’intera ragnatela dei rapporti. «Dagli atti d’indagine», concludono le ordinanze, «emergono altresì gravi indizi di colpevolezza di partecipazione al sodalizio criminoso a carico di altri soggetti, che al momento non risultano indagati, ossia Gavino Mariotti e Giovanni Satta». Il primo per via di «rapporti strettissimi con Nicolò Cossu e Tonino Crissantu» che avrebbero supportato la sua elezione a Rettore dell’Università di Sassari, il secondo per «aver messo a disposizione degli associati la sua funzione» di consigliere regionale del Psd’Az.

