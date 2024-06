Niente lievito e farina al boss di Capaci: «Possono esplodere» 

«Né la farina né il lievito sono assolutamente indispensabili per un'alimentazione sana, che può essere coltivata anche attraverso altri prodotti facenti parte del catalogo approvato dall'istituto penitenziario». Lo hanno scritto i giudici della Cassazione, accogliendo il ricorso del Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria (Dap) contro il Tribunale di Sorveglianza di Sassari che si era pronunciato a favore della richiesta del boss ergastolano Pietro Rampulla, 72 anni, soprannominato “L’Artificiere” per la sua esperienza con gli esplosivi e ritenuto uno degli esecutori della strage di Capaci. Il Dap aveva giustificato il divieto, esteso a tutti i detenuti, di portare in cella i due alimenti «con la potenziale pericolosità della farina che, dispersa nell'aria, ed a seguito di innesco, può dare vita ad una nube incendiaria o esplosiva».

Le motivazioni

Le motivazioni della sentenza della Suprema Corte sono state depositate giovedì scorso dalla Prima sezione della Cassazione presieduta dal giudice Giacomo Rocchi. In ballo c’era la richiesta di Rampulla, sottoposto al regime del 41-bis a Sassari, che si era visto accogliere dal magistrato di sorveglianza la richiesta di comprare farina e lievito da usare in cella a Bancali, dove il boss sta scontando una condanna all’ergastolo. Nonostante il parere negativo del Dap, il Tribunale di Sorveglianza aveva dato il via libera all’istanza del detenuto, disponendo che l’istituto gli concedesse l’acquisto dei due prodotti.

La farina “esplosiva”

Il Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria aveva motivato il divieto ribadendo che vari uffici di sorveglianza avessero confermato «la pericolosità della farina, che è in grado di esplodere, oltre a poter essere usata per formare una colla, e che può essere facilmente incendiata, atteso che ai detenuto è stato consentito dallo stesso Tribunale l’acquisto di accendini». Per il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, invece, non sarebbe stato «chiarito con quali agevoli modalità i detenuti potrebbero innescare un incendio una volta verificatasi la nube», visto che anche il Nucleo Artificieri del Comando provinciale dei Carabinieri di Nuoro aveva «escluso che sussista un reale rischio esplosivo della farina, stanti i beni e le attrezzature necessarie per farla esplodere».

La Suprema corte

La Suprema Corte ha dato ragione al Dap, ma senza entrare nel merito se farina e lievito possano o meno causare esplosioni. La Cassazione ha semplicemente ritenuto che non spetta al Tribunale di Sorveglianza il compito di pronunciarsi su quel tipo di richiesta, trattandosi di una questione amministrativa e non giurisdizionale, non essendo in discussione il diritto alla salute o ad una alimentazione sana del condannato. «L’ordinanza impugnata», si legge nella sentenza, «è stata emessa nella carenza del potere della giurisdizione sul punto». Insomma, non spetta ai giudici della Sorveglianza il compito di chiarire quali siano gli alimenti che i detenuti possano o meno comprare in carcere.

“Artificiere”

Ritenuto un capomafia della Famiglia di Mistretta, legato in particolare ai boss Nitto Santapaola e Giuseppe Farinella, Pietro Rampulla è stato anche un militante di Ordine Nuovo. Dopo la strage di Capaci è stato condannato all'ergastolo nel 1997. La sentenza confermata in Cassazione è diventata definitiva nel 2002.

