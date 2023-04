«Niente lavoro perché sono transgender» 

Così Martina ha deciso di chiedere spiegazioni all’amica che l’aveva introdotta: «E mi ha detto che sì, i titolari avevano preferito non richiamarmi perché sono transgender. Alcuni clienti avevano avuto da ridire. Insomma: il pregiudizio ha prevalso sul bisogno di avere personale in gamba», racconta al telefono, amareggiata. Il nome del locale non lo dice, nemmeno in via confidenziale: «È molto noto e non voglio in alcun modo danneggiare un’attività imprenditoriale». Quello di Martina Floris è uno sfogo, che vale per lei ma anche per le altre come lei, che si scontrano contro gli stessi muri: «Io non penso che lo farò mai, ma alcune hanno scelto di prostituirsi, perché non hanno trovato alternative».

Martina Floris ha 21 anni: nata a Cabras, da sei vive a Cagliari. A 16 ha raggiunto una consapevolezza: si sentiva donna. E ha iniziato il percorso per diventarlo. Per lei non è anomalo vivere la discriminazione, in tutti i campi: «Dal lavoro alla strada, a scuola guida come in certi locali: in alcuni evito di andare, per evitare situazioni spiacevoli». Ma per campare ha bisogno di lavorare. Ed è rimasta stupita quando, qualche settimana fa, un’amica le ha proposto di fare la prova nell’attività dove anche lei fa la cameriera, per servire aperitivi al tavolo. «Le ho chiesto se fosse sicura, se i titolari fossero consapevoli di chi si sarebbe presentato». Ossia una transgender. La risposta dell’amica l’aveva rassicurata: «Sì, si, tranquilla, sono persone con la mente aperta». Martina, rinfrancata, si è presentata e ha preso servizio. A fine turno «durante il quale ho lavorato con il mio miglior sorriso, posso dire che è andata molto bene». Confessa che «non ho le competenze per dirlo, ma l’ho capito dalle reazioni dei titolari». Così, tornata a casa soddisfatta, ha atteso di essere richiamata. Ma sono trascorse due settimane senza che nessuno si sia fatto vivo.

Aveva messo nel conto un “no” preventivo: «Nella mia vita, tra esperienza in una comunità per minori e le mie scelte, ho imparato a incassare i colpi». Ma quando è calato il silenzio sulla possibilità di lavorare in un locale del centro di Cagliari, dopo un giorno di prova che era andato molto bene, ha deciso di raccontare come sono andate le cose: «Non mi hanno chiamata solo perché sono transgender, ha vinto il pregiudizio».

Aveva messo nel conto un “no” preventivo: «Nella mia vita, tra esperienza in una comunità per minori e le mie scelte, ho imparato a incassare i colpi». Ma quando è calato il silenzio sulla possibilità di lavorare in un locale del centro di Cagliari, dopo un giorno di prova che era andato molto bene, ha deciso di raccontare come sono andate le cose: «Non mi hanno chiamata solo perché sono transgender, ha vinto il pregiudizio».

La proposta

Martina Floris ha 21 anni: nata a Cabras, da sei vive a Cagliari. A 16 ha raggiunto una consapevolezza: si sentiva donna. E ha iniziato il percorso per diventarlo. Per lei non è anomalo vivere la discriminazione, in tutti i campi: «Dal lavoro alla strada, a scuola guida come in certi locali: in alcuni evito di andare, per evitare situazioni spiacevoli». Ma per campare ha bisogno di lavorare. Ed è rimasta stupita quando, qualche settimana fa, un’amica le ha proposto di fare la prova nell’attività dove anche lei fa la cameriera, per servire aperitivi al tavolo. «Le ho chiesto se fosse sicura, se i titolari fossero consapevoli di chi si sarebbe presentato». Ossia una transgender. La risposta dell’amica l’aveva rassicurata: «Sì, si, tranquilla, sono persone con la mente aperta». Martina, rinfrancata, si è presentata e ha preso servizio. A fine turno «durante il quale ho lavorato con il mio miglior sorriso, posso dire che è andata molto bene». Confessa che «non ho le competenze per dirlo, ma l’ho capito dalle reazioni dei titolari». Così, tornata a casa soddisfatta, ha atteso di essere richiamata. Ma sono trascorse due settimane senza che nessuno si sia fatto vivo.

La delusione

Così Martina ha deciso di chiedere spiegazioni all’amica che l’aveva introdotta: «E mi ha detto che sì, i titolari avevano preferito non richiamarmi perché sono transgender. Alcuni clienti avevano avuto da ridire. Insomma: il pregiudizio ha prevalso sul bisogno di avere personale in gamba», racconta al telefono, amareggiata. Il nome del locale non lo dice, nemmeno in via confidenziale: «È molto noto e non voglio in alcun modo danneggiare un’attività imprenditoriale». Quello di Martina Floris è uno sfogo, che vale per lei ma anche per le altre come lei, che si scontrano contro gli stessi muri: «Io non penso che lo farò mai, ma alcune hanno scelto di prostituirsi, perché non hanno trovato alternative».

La scelta di vita

Storie di vite ai margini, per alcune. «Anche se Cagliari non è una città intollerante, io mi ci trovo bene. Certo, ogni tanto per strada qualcuno mia urla dietro degli insulti. Ma quasi non ci faccio più caso». La ventunenne ricorda che «ho capito cosa mi stesse succedendo a 16 anni. Stavo in una comunità: c’erano ragazzi con problematiche familiari, come me, e altri che erano finiti lì per vicende penali. Per paradosso», sottolinea, «sono stata compresa più da loro che da chi mi doveva aiutare». Ora Martina sta per diplomarsi («beh, sì, ho perso qualche anno»), poi si iscriverà in Psicologia: «Intanto sono disposta a fare qualunque lavoro, pronta a fare la gavetta necessaria». Basta che si badi alle sue capacità, non alla sua sessualità.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata