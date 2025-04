Niente lavori sulla strada dimenticata 

Lavori su strada nell'Isola, ma non a Gadoni. La strada Gadoni-Cosatzu suscita polemiche per le sue condizioni. La strada-trincea dell'interno della Sardegna, in una zona abbastanza isolata, fa discutere soprattutto dal punto di vista delle emergenze.

A segnalare le difficoltà, soprattutto a nome dei malati o delle emergenze sanitarie, è Pina Cui, del gruppo Allerta in Barbagia, che sottolinea lo stato di abbandono delle aree interne e dei suoi cittadini: «Benvenuti nella Barbagia Mandrolisai, strada Gadoni-Cosatzu, dove un malato che deve curarsi o un operaio che deve lavorare per il pane, sono polvere, dimenticata ai margini di una mappa, invisibili a chi governa da lontano. Poi ci chiediamo perché le nostre zone interne si spopolino. Questa è la vergogna di una politica che ignora le necessità basilari dei suoi cittadini. Le strade impraticabili sono un insulto a chi vive e lavora in queste zone». (g. pit.)

