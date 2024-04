Niente intesa su Tedde: i Riformatori algheresi tentati dal Campo largo 

Per i Riformatori Sardi di Alghero l’unità del centrodestra è importante, ma non vuol dire che il candidato sindaco dovrà essere per forza Marco Tedde.Anzi, se così fosse, alcuni potrebbero addirittura arrivare a decidere di formare una civica, confluendo nel Campo Largo insieme a Sardegna 20Venti e Noi con Alghero. Se ne discuterà ampiamente nel corso delle varie riunioni convocate tra oggi e domani sera: incontri bilaterali dove, con ogni probabilità, verrà messo sul tavolo il nome di Francesco Marinaro per la corsa alle urne. L’avvocato, vicino ai Riformatori, è stato il secondo più votato in città alle ultime regionali.

E mentre il centrodestra, dopo l’annuncio a Sassari dell’investitura di Marco Tedde, è ancora impegnato a costruire il perimetro della coalizione, nel Campo Largo i primi a tirare fuori un nome sono i rappresentanti di Fortza Paris, proponendo quello dell’avvocato Salvatore Deriu. «Indicato dal partito in ragione delle sue ben riconosciute doti umane – si legge in una nota – competenze giuridiche e amministrative, nonché volto nuovo nel panorama politico algherese». Una proposta che ha l’obiettivo di dare una accelerata e un senso alle interlocuzioni in seno ai tavoli della coalizione del Campo Largo che vede riunite le compagini dell’area riformista, democratica, centrista e autonomista, popolare, progressista, verde. «Fortza Paris è convinta che con questa proposta – conclude la nota – credibile e condivisa da più ambienti cittadini, provinciali e regionali, sia possibile giungere con maggiore celerità a una proficua sintesi».

