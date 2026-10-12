SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Corso Garibaldi.
13 ottobre 2026 alle 00:10

Niente internet: negozi e imprese  in tilt per giorni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Da venerdì fino a ieri mattinata, diverse attività commerciali, imprese e studi professionali del centro di Nuoro hanno subito gravi disagi a causa dell’interruzione delle linee telefoniche e della connessione internet. A denunciarlo, il presidente del Centro commerciale naturale del corso Garibaldi Salvatore Piredda. Il problema, a macchia di leopardo, interessa diverse attività situate sul corso Garibaldi e nelle vie limitrofe, con conseguenze sull’organizzazione del lavoro, nei rapporti con la clientela e sulla possibilità di utilizzare servizi.

Secondo quando riferito in una nota del Ccn nelle interlocuzioni telefoniche con i diversi gestori, il problema sarebbe stato ricondotto a un «non meglio precisato guasto al cabinet, l’armadio stradale che ospita apparati e collegamenti della rete di telecomunicazioni». In difficoltà anche le comunicazioni del liceo Satta, con telefoni muti fino a ieri mattina.

«Non si tratta soltanto di un problema di connessione internet - sottolinea Piredda del Ccn - ma di una difficoltà che incide direttamente sulla possibilità di lavorare, ricevere pagamenti, comunicare con i clienti e garantire la continuità dei servizi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il salvataggio

Un imbuto pericoloso pronto a riempirsi di terra

Gli speleologi del Supramonte predicano prudenza: «Il gruppo e l’esperienza sono i segreti della sicurezza»  
Simone Loi
Attesa per gli altri verdetti sui manager. Le opposizioni: ennesimo schiaffo alla Giunta

Asl 8, l’ex direttore sanitario vince il ricorso

Il giudice del lavoro: Roberto Massazza va reintegrato e risarcito 
Cristina Cossu
L’emergenza

La protesta dei pastori: «Siamo allo stremo»

Manifestazione sotto il Consiglio regionale: «Prezzo del latte troppo basso» 
Massimiliano Rais
Il caso

Critiche ad Abbanoa, la Corte di Cassazione assolve Mauro Pili

Per l’accusa di diffamazione social contro l’ex manager Ramazzotti 
Enrico Fresu
Il progetto

L’Unione Sarda per Grazia Deledda

Tante iniziative editoriali per far conoscere meglio le opere del premio Nobel 
Massimiliano Rais
L’intervento

Il Papa al Gemelli, in Vaticano si respira «cauto ottimismo»

Leone verrà operato oggi o domani Incertezza sulla durata del ricovero 