Niente internet: negozi e imprese  in tilt per giorni 

Da venerdì fino a ieri mattinata, diverse attività commerciali, imprese e studi professionali del centro di Nuoro hanno subito gravi disagi a causa dell’interruzione delle linee telefoniche e della connessione internet. A denunciarlo, il presidente del Centro commerciale naturale del corso Garibaldi Salvatore Piredda. Il problema, a macchia di leopardo, interessa diverse attività situate sul corso Garibaldi e nelle vie limitrofe, con conseguenze sull’organizzazione del lavoro, nei rapporti con la clientela e sulla possibilità di utilizzare servizi.

Secondo quando riferito in una nota del Ccn nelle interlocuzioni telefoniche con i diversi gestori, il problema sarebbe stato ricondotto a un «non meglio precisato guasto al cabinet, l’armadio stradale che ospita apparati e collegamenti della rete di telecomunicazioni». In difficoltà anche le comunicazioni del liceo Satta, con telefoni muti fino a ieri mattina.

«Non si tratta soltanto di un problema di connessione internet - sottolinea Piredda del Ccn - ma di una difficoltà che incide direttamente sulla possibilità di lavorare, ricevere pagamenti, comunicare con i clienti e garantire la continuità dei servizi».

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