Niente indennizzi, pescatori in rivolta 

Pescatori e esercitazioni militari nel Golfo di Palmas, questa volta lo scontro appare inevitabile

A Sant’Anna Arresi gli animi della marineria sono già sotto stress da diversi mesi. Ieri mattina nel porto di Sant’Antioco c’è stato lo sbarco di carri armati e mezzi militari. È stata l’occasione per innescare l’attenzione dei pescatori ai quali manca all’appello il pagamento degli indennizzi del 2022, solo una piccola parte risulta liquidata mentre una seconda tranche è stata anche questa pignorata. Inesistenti ad oggi anche i soldi del 2023 mentre si appresta ad aprire i battenti un’altra stagione di esercitazioni a Capo Teulada.

«La categoria si riunirà lunedì prossimo per programmare la reazione immediata al trattamento che ci hanno riservato - dice Luca Puddu in rappresentanza dei pescatori di Sant’Anna Arresi - Senza soldi dobbiamo assolutamente andare a pescare, vorrà dire che lo faremo davanti alle loro imbarcazioni. Altra cosa importante, chiederemo alla sindaca di fare un’ordinanza per vietare il transito dei mezzi militari nelle strade del nostro paese. Non ce l’abbiamo con i militari, il punto è che se noi non possiamo andare a pescare per portare il pane a casa, non si capiscono le ragioni per le quali loro dovrebbero continuare a giocare alla guerra». L’annunciato inasprimento della lotta fa seguito alle diverse sollecitazioni inviate dal Comune al Comando Militare regionale che ad oggi non hanno ricevuto risposta. «Non voglio poi aprire la parentesi sui tanti politici che fino al giorno prima delle elezioni regionali ci hanno preso in giro con vane promesse», conclude Puddu. Il clima è particolarmente teso.

