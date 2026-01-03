Niente guardie giurate, pazienti lasciati fuori dalla guardia medica 

Disagi nei locali della guardia medica in via Bizet. Parte dei pazienti sono costretti ad attendere fuori al freddo, con la febbre e altre patologie, in attesa di poter entrare nella sala d’attesa. Questo perché per via della mancanza di guardie giurate durante l’orario diurno, i medici sono costretti a smistare da soli gli utenti cercando di evitare per motivi di sicurezza, il sovraffollamento all’interno.

«È assurdo che una persona che sta male sia costretta a stare fuori» dice un paziente, «meno male che ieri non c’era molto freddo ma si può ben capire che se uno ha la febbre comunque percepisce una temperatura differente. Io sono arrivato, ho suonato e non mi hanno aperto fino a quando non sono usciti altri pazienti. E così è stato anche per altre persone che sono arrivate dopo. Credo che cose del genere non dovrebbero accadere anche perché così ci va di mezzo la salute dei pazienti». Alla fine qualcuno è stato costretto ad attendere in auto perdendo poi la fila per l’accesso.

Oltre all’assenza delle guardie giurate nell’orario diurno la Guardia medica deve fare anche i conti con il personale risicato che porta ad allungare le procedure.

