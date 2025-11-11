VaiOnline
Sardara.
11 novembre 2025 alle 01:36

Niente fuochi d’artificio, soldi ai randagi 

Polemica per la scelta del comitato di dare il denaro al rifugio di Villacidro 

Fuochi d’artificio, il comitato della festa per Sant’Anastasia dice basta: «I soldi saranno devoluti al canile». A Sardara, la novità, scritta nel cartellone del programma della ricorrenza di novembre in onore della martire cristiana, è stata molto più che un “botto”: al forte malcontento dei cittadini, si è unita la voce contraria della chiesa locale, per bocca del parroco, Stefano Mallocci. «Lungi dagli organizzatori e dalla nostra associazione che ha condiviso la scelta – dice il presidente della Pro Loco, Fabio Loi – voler interrompere il binomio indissolubile fra spettacolo pirotecnico e festa religiosa. L’intento è evitare stress agli animali».

Il canile

La protesta va avanti da giorni e aumenta man mano che si avvicina la festa, prevista per sabato e domenica. La scintilla è partita dal cartellone degli appuntamenti affisso nelle attività commerciali della cittadina termale. Dito puntato contro la scritta in rosso fra il neretto degli eventi religiosi e civili: «Il comitato devolverà il costo dello spettacolo pirotecnico in favore del canile Villa Bau’ di Villacidro». Il passa parola ha fatto correre in fretta la protesta: «Una decisione infelice, ingiustificabile. I soldi sono stati dati dalle famiglie al comitato per la festa religiosa di Sant’Anastasia, invece, a nostra insaputa, li spendono per i cani di Villacidro».

La festa

La reazione inaspettata ha colto di sorpresa il comitato e la Pro Loco. «Siamo stati, e lo siamo ancora – racconta Loi –, accusati di non so quale reato. Quando anche il parroco si è lamentato con me, ho ricordato che l’obiettivo non era ingannare chi ha contribuito economicamente alla festa né mancare di rispetto all’evento religioso, ma semplicemente proteggere i cani». Da ex presidente del comitato, Loi aggiunge: «Con i fondi della questua, in passato abbiamo ripristinato le luci e realizzato il portone della chiesetta nell’area archeologica dedicata alla santa. E non dimentichiamo che i visitatori mangiano e bevono gratis». Quella di Sant’Anastasia è la festa del quartiere nel cuore del centro storico, dove centinaia di ospiti tra gli stand e il profumo delle caldarroste – quest’anno saranno 150 chili – assaggiano castagne, dolci tipici, panini e bevono un bicchiere di vino.

Le reazioni

Il capo gruppo di minoranza e veterinario, Ercole Melis, commenta: «Ho condiviso l’offerta di circa 200 euro per il benessere degli animali. In 27 anni di attività nell’ambulatorio veterinario di San Gavino, sono stati tantissimi i cani visitati per problemi legati ai fuochi d’artificio, causano panico, problemi fisici e, in casi estremi, anche la morte per fuga o incidenti». Sulla destinazione a Villa Bau, non ha dubbi: «Non poteva essere diversamente, per il semplice fatto che ospita diversi randagi di Sardara». E in tanti ricordano la polemica di Ferragosto, quando i fuochi arrivarono sui tetti delle case e sulle macchine. Nulla di grave, ma tanta paura.

