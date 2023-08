Niente fuochi d’artificio, ad Alghero è polemica 

Lo scorso anno erano andati in scena i fuochi d’artificio silenziosi, quest’anno quelli invisibili. È successo ad Alghero quando martedì sera migliaia di persone si sono riversate nel porto turistico per ammirare lo spettacolo pirotecnico che, in realtà, non era affatto in programma.

Nè l’Amministrazione comunale e neppure la Fondazione Alghero avevano annunciato i botti (come da tradizione ferragostana), eppure l’equivoco è stato virale e anche le lamentele sui social. «Ci sono migliaia di persone accorse da tanti luoghi della Sardegna che aspettano i fuochi d'artificio», scrive sulla sua pagina Facebook l’imprenditore algherese Enrico Daga. «Il fatto che le persone addirittura li immaginino, visto che non sono stati promossi, fa pensare. E chi governa deve saper riflettere». Considerazioni al vetriolo da parte dei delusi. «Il tema non è fuochi sì o fuochi no, ma piuttosto l’incredibile scelta di non comunicarlo in modo chiaro prendendosi gioco di tutti coloro che vista la tradizione se li aspettavano», commentano gli avversari politici di Mario Conoci. Per l’assessore al Turismo, Alessandro Cocco, l’abbaglio è significativo. «I fuochi non erano programmati però c'era chi se li aspettava e ha dato per scontato che ci sarebbero stati. Una riflessione su manifestazioni così tradizionali va fatta».

In compenso gli operatori turistici hanno lavorato a pieno ritmo. Nel lungo fine settimana era difficile trovare un posto libero in bar, ristoranti e pizzerie. Ottimo anche il report degli hotel cittadini, con un indice di riempimento delle camere vicino al 100 per cento. I giorni di Ferragosto sono al sicuro «ma – avverte Stefano Visconti, presidente provinciale di Federalberghi – bisogna pensare al resto del mese. I primi dieci giorni hanno fatto segnare qualche vuoto di troppo».