Niente fondi, stop all’accoglienza dei minori stranieri 

Sospeso ad Austis il progetto di accoglienza per minori stranieri non accompagnati a causa dell’incertezza finanziaria. L’amministrazione comunale, nonostante la volontà di continuare provvedendo a tutti gli adempimenti, non ha ricevuto garanzie dal ministero dell’Interno per poter proseguire, se non per pochi mesi. Il progetto, partito nel 2018, aveva dato buoni frutti garantendo accoglienza e integrazione a numerosi ragazzi. A nulla sono servite le segnalazioni al ministro dell’Interno, alle Direzioni centrali preposte alla tutela dei minori, alla Prefettura di Nuoro e al Servizio immigrazione, rimaste senza risposta scritta, come fa sapere il sindaco Benedetto Pitzeri. «Abbiamo ricevuto solo risposte verbali, a volte contraddittorie, che hanno messo in difficoltà gli uffici comunali e l’amministrazione nell’impossibilità di continuare la gestione del progetto, senza la garanzia di un finanziamento triennale, come fatto dai governi precedenti - dice -. Da questa incertezza e dal silenzio assordante delle istituzioni preposte possiamo trarre una sola conclusione: c’è una volontà politica, non dichiarata ma sottintesa, che vorrebbe smobilitare un sistema di accoglienza e solidarietà da difendere a tutti i costi».

