«Niente fondi, siamo costretti a fermarci» 

La compagnia barracellare di Muravera si ferma e attacca l’amministrazione comunale. La comunicazione è stata data dal comandante Daniele Battaglia: «Siamo costretti a fermarci per legge – sottolinea Battaglia – perché l’amministrazione comunale, nonostante sia stata firmata una convenzione, non ha ancora erogato i fondi previsti. Fondi indispensabili per il funzionamento della compagnia».

Il ritardo

Un ritardo di oltre un anno: «Si tratta di un contributo che risale addirittura al 2023 di circa quattromila euro più volte sollecitato. Fondi necessari, ad esempio, a pagare le visite mediche e le assicurazioni degli agenti, oltre che degli automezzi. Spese amministrative inderogabili che portano al blocco operativo». Battaglia chiarisce che i solleciti nei confronti degli uffici vanno avanti dallo scorso giugno: «A novembre – aggiunge – abbiamo avuto un incontro col sindaco e con l’assessore Fabio Piras, ci era stato detto che tutto si sarebbe risolto. Oggi la situazione è peggio di prima».

Il contrasto

Secondo Battaglia l’amministrazione comunale, anziché venire incontro alla compagnia, avrebbe risposto contestando delle spese non rendicontate: «La nostra segretaria ha dovuto inviare di nuovo i documenti e ha anche rassegnato le dimissioni per il modo in cui gli uffici comunali stanno gestendo le nostre pratiche. Ho respinto le dimissioni perché le mancanze sono degli uffici, non della compagnia». Il comandante, infine, chiede «rispetto per gli uomini e le donne che prestano servizio verso la comunità, operato che non è mai mancato. Abbiamo ricordato più volte al servizio amministrativo che il nostro personale non è remunerato e che le ore perse nella ricerca di documenti possono essere usate per svolgere dei servizi».

L’interrogazione

Sulla questione ha presentato una interrogazione il consigliere comunale Michele Secci (fuoriuscito dalla maggioranza lo scorso anno): «Ho chiesto che venga fatta chiarezza sullo stato dei pagamenti, sulle cause dei ritardi e sulle mancate risposte alle mail certificate. Occorre ristabilire la piena operatività della compagnia». Secci lancia anche una frecciata agli ex colleghi di maggioranza. «Capisco – conclude – che in questo periodo, visti i movimenti elettorali, si stia pensando ad altro, ma i consiglieri sono tenuti al massimo impegno sino all’ultimo giorno. Io, anche se non appartengo ad alcun gruppo, farò sentire sempre la mia presenza verso i cittadini».

La replica

L’assessore Fabio Piras cerca di stemperare le polemiche: «Crediamo – dice Piras – che le criticità emerse siano frutto di incomprensioni e difficoltà burocratiche tra gli uffici e la compagnia. Le problematiche a breve saranno risolte e i barracelli continueranno ad essere di insostituibile supporto all’amministrazione comunale uscente e, dal prossimo giugno, a quella nuova».

Gianni Agus

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