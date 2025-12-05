Niente fondi regionali, sarà un Natale povero nelle vie dello shopping 

Erano pronti per organizzare un calendario di iniziative per le vie del centro con mascotte, artisti di strada e tanto altro, ma il programma dei centri commerciali naturali (Ccn) di via Porcu e Sant’Elena Imperatrice per questi giorni che precedono il Natale, è ancora in stand bay in attesa della pubblicazione del bando regionale con la ripartizione di fondi. Così nell’incertezza, e con le iniziative del Natale a Quartu concentrate soprattutto, tranne il trenino, nel teatro tenda di Molentargius, il Comune ha deciso in extremis, di organizzare qualcosa anche nelle vie dello shopping.

I nodi

«Ancora una volta ci troviamo a dover sopperire alle mancanze della Regione» spiega il sindaco Graziano Milia, «avevamo messo su un programma facendo affidamento sul fatto che in centro ci pensassero i CCn. Ma questi ritardi ci costringono a rivedere le cose e a portare noi le iniziative, faremo qualcosa soprattutto per i bambini».

Qualcosa la farà al Pro loco che, per via sempre dei fondi risicati, ha però dovuto ridurre il suo programma. Si comincia lunedì con l’inaugurazione dei mercatini di Natale con le casette in legno in piazza Santa Maria, piazza mercato e piazza Sant’Elena e il via ai concorsi per la Vetrina di Natale e il presepe dei rioni.

Il 10 alle 16 allo spazio Pira in via Brigata Sassari ci sarà un torneo di pinella, il 18 il Miracolo di Natale in piazza Sant’Elena, il 21 mangiafuoco nelle piazze dei mercatini e il 22 il concerto di Natale nella sala degli affreschi dell’ex convento. Il 24 la messa di Natale in diretta dalla chiesa di Santa Maria degli angeli e il 29 nella sala consiliare il Quartese dell’anno e la presentazione del calendario storico artistico.Intanto oggi alle 17 sarà inaugurato a Sa dom’e farra il mercatino solidale Fatto per bene dell’associazione Sette note e più che si potrà visitare fino a lunedì, mentre alla stessa ora nel chiostro dell’ex convento sarà inaugurata la mostra micologica Città di Quartu Sant’Elena dell’associazione Bresadola, gruppo di Cagliari Sette Fratelli. Resterà aperta fino a martedì con una serie di conferenze tenute da esperti per imparare a conoscere i funghi.

Gli appuntamenti

E oggi torna anche Christmas is coming del CCn la Via del mare di viale Colombo con la Grande Parata di Babbo Natale alle 17 che si concluderà nel villaggio allestito nel garden. Si prosegue domenica in piazza del Mare con gonfiabili, mascotte, musica diffusa, la zona di Babbo Natale con trono scenografico, dimostrazioni “Agrochic”, aperitivo musicale e dalle 16, l’asta a sostegno dell’associazione Sardegna Palestina, poi le performance dei Gopais in Crimini, dal Dj set Pille e dall’Urban Safari di Rebelterra. (g. da.)

