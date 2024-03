«Niente fondi, acqua in mare» 

Non ci sono abbastanza fondi in cassa e l’Enas non può trasferire le risorse idriche dal Tirso al Flumendosa. L’acqua in eccesso viene quindi gettata via, in mare. Uno spreco assurdo, ancora di più se si considera il momento di drammatica siccità.

L’operazione

L’operazione di trasferimento – spiega l’ente che gestisce il sistema idrico multisettoriale dell’Isola – «ha un costo di 5,5 milioni di euro circa all’anno, attualmente non presenti nel bilancio, a meno di utilizzare risorse che sono attualmente stanziate per garantire l'approvvigionamento idrico potabile, soluzione che però non può essere obiettivamente considerata in assenza di garanzie di nuovi finanziamenti».

La precisazione arriva dopo che Anbi (l’Associazione nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue), Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale e Coldiretti hanno denunciato il “travaso” in mare dal Tirso troppo pieno (per l’assenza del collaudo) a causa della mancata attivazione da parte dell’Enas (quindi della Regione) dell’impianto di pompaggio per incanalare la risorsa verso il Flumendosa.

«Pur seguendo con attenzione le problematiche del mondo agricolo», prosegue la nota, «Enas è un ente pubblico e non un’associazione di categoria, quindi, agisce in forza di disposizioni di legge, avendo cura di attuare le disposizioni date dall’autorità di bacino, che agisce a tutela dell'intera collettività e secondo le regole date dalla norma, a lettura della quale è necessario soddisfare prioritariamente il fabbisogno ad uso domestico, ed a seguire quelli industriali ed irrigui».

Le tariffe

Inoltre l’ente ricorda che, per garantire maggiori introiti, «non può aumentare le tariffe di vendita dell'acqua grezza, essendo obbligato da una delibera di giunta regionale ad applicare importi (6 millesimi di euro a metro cubo per il settore agricolo e 2,5 centesimi per quello potabile) assolutamente al di sotto dei costi, pertanto, non sufficienti per sostenere l’approvvigionamento della risorsa e la gestione delle opere del sistema idrico multisettoriale».

«Nel corso dei mesi passati, nonostante le numerose segnalazioni effettuate formalmente e informalmente dal Commissario straordinario agli organi competenti, non è arrivata una soluzione in grado di colmare questo disavanzo e di garantire le risorse finanziare necessarie alla gestione del sistema», conclude la nota di Enas, che annuncia di avere attivato «gli opportuni contatti con l’amministrazione regionale entrante per la risoluzione del problema».

